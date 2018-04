Cynthia Nixon se inspiró en Trump

Cynthia Nixon admitió que la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos fue lo que la inspiró a entrar a la política, la actriz busca ser una alternativa del gobierno actual, publicó Daily Mail. admitió que la elección decomo Presidente de los Estados Unidos fue lo que la inspiró a entrar a la, la actriz busca ser una alternativa del gobierno actual, publicó Daily Mail.

La ex actriz de Sex And The City también dijo que los demócratas deben de dejar a las mujeres negras liderar el partido.

"Debo decir que, para mí, la elección de Donald Trump fue una verdadera llamada a despertar", admitió Nixon en el programa The Wendy Williams Show, su primera aparición en televisión nacional tras el anuncio de su búsqueda de la gubernatura de Nueva York.



La actriz, nacida y crecida en Nueva York, también dijo que hay muchas cosas que hacer como alternativa a Donald Trump y poner como ejemplo a su estado.



"Tengo mucha fe en Nueva York y creo que somos un bastión muy progresivo", expresó Nixon.