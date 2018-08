Curados sólo 10 de cada 100 niños con cáncer

En nueve años la Fundación Iluminando Corazones, ha apoyado a 100 casos de niños con cáncer, de los cuales el 10 por ciento están libres de la enfermedad, mientras que han fallecido más de 40 menores.

Jorge Mar Gea, presidente de la Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer, comentó que es indispensable prevenir, actuar a tiempo, para poder vencer al cáncer.

"Es importante que los niños no dejen de recibir las quimios por nada del mundo, que la falta de recursos no sea impedimento, porque hemos conocido casos de algunos padres porque no tenían para salir de la ciudad al tratamiento", dijo.

Explicó que siempre hay instituciones que apoyan a los menores con dicha enfermedad, por lo que es importante buscar los recursos para que tengan sus tratamientos y puedan salir adelante.

"Hablar del cáncer es presentarse una carga económica a toda la familia, porque están saliendo de su hogar, representa gastos, alimentación especial, suplementos alimenticios, afecta el bolsillo de la familia", recalcó Mar Gea.

Actualmente el cáncer que más afecta a los menores, es leucemia limfoblástica y a veces tardan cuatro años recibiendo quimioterapia y cuatro años en vigilancia, por el que el proceso lleva tiempo, pero se requiere no bajar la guardia para que queden libres del cáncer.