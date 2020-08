Cuotas son voluntarias, insisten las autoridades

Quien la pueda aportar lo va a hacer y quienes no ya se verá más adelante, pero el niño tiene que tener acceso a sus estudios.¨ María Elena Flores Montalvo, Titular del Crede

Matamoros, Tam.

Las cuotas escolares son consideradas como voluntarias y son los padres de familia quienes las imponen, por lo que serán ellos quienes decidan en torno a este regreso a clases virtuales, dejó en claro la titular del Crede en Matamoros, María Elena Flores Montalvo.

La funcionaria estatal recordó que ciclo tras ciclo se comenta en torno a estas aportaciones voluntarias, sin embargo existe un reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia, en donde los directores de las escuelas no tienen nada que ver, a ellos no les corresponde administrar dichas cuotas.

Comentó que en el reglamento que se tiene establecido está muy claro: "Son aportaciones voluntarias y son los mismos padres de familia quienes determinan si se cobran o no".

Recordó que dichos recursos son utilizados más que nada para la mejora de las instituciones educativas y dar adecuadas condiciones a sus hijos al momento de acudir a estudiar a las escuelas.

Manifestó que en este contexto, lo que marca el Artículo 14, es que no se puede condicionar el ingreso de un alumno a un ciclo escolar por no haber aportado esta cuota voluntaria, quiere decir, "quien la pueda aportar lo va a hacer y quienes no ya se verá más adelante, pero el niño tiene que tener acceso a sus estudios", recordando que las escuelas son gratuitas.

Agregó que en tanto al tenerse una queja en este sentido, los padres de familia pueden ir a interponer la misma ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes son los encargados de actuar en este sentido.