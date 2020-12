Cunde la violencia familiar

Hacen llamado a las mujeres que sufren violencia ante la pandemia del Covid-19, para que denuncien vía telefónica y puedan romper la cadena del maltrato.

María Luisa Tavares Saldaña, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Reynosa, comentó que está activa la línea 911 y los teléfonos de la dependencia al 8999 24 91 70, para que puedan pedir ayuda.

Con la pandemia, el encierro y la falta de empleo, se ha generado un incremento en los casos de violencia contra la mujer.

"Las mujeres han sido víctimas de la violencia, es unir esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, no normalizar la violencia porque a veces mentras sigue habiendo casos como los de Lizbeth, Victoria y no estoy hablando de otras partes del mundo, si no de Reynosa, son niñas de las que estoy hablando y no puedes normalizar la violencia contra una niña tampoco", dijo.

Y argumento: "por el hecho de ser mayor de edad quieren justificar la violencia contra las mujeres en el hecho de los niños no hay manera, tampoco en una menor de edad, tenemos derechos de una vida en paz".

Las víctimas están en sus domicilios, encerrados con sus agresores, por lo que pueden llamar al 911 o al 8999 24 91 70.

"Te invito a que llames a que tengas esa confianza que sepas que no estas solas, si bien somos un organismos administrativo también estamos para acompañarte en ese proceso judicial, no estás sola", recalcó.