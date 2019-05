Cuñado de Ricardo Monreal se excusa de investigarlo

Cd. de México.- El funcionario de la Fepade que estaba a cargo de la investigación contra Ricardo Monreal, por condicionamiento de recursos públicos a cambio de votos, anunció hoy su excusa para indagar al senador de Morena porque es su cuñado, razón por la que el caso fue turnado a otro servidor público.

Gerardo García Marroquín, director general de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dio a conocer su impedimento en una rueda de prensa que presidió José Agustín Ortiz Pinchetti, titular del organismo investigador.

"Aquí no escondemos nada, he estado casado por más de 20 años con su hermana, María del Refugio Monreal, y eso me hace tener una relación de parentesco con él", dijo García Marroquín, quien se retiró de las investigaciones siete días después de que se presentara la primera de las 62 denuncias contra el legislador.

Luego de que Ortiz Pinchetti informó que la indagatoria contra Monreal ahora estará bajo la responsabilidad de Julia Isabel Granados, García Marroquín afirmó que no tendrá ninguna injerencia en el curso de esa pesquisa y dio como garantía su palabra.

"Son las garantías de la ley, quien infrinja la ley en ese sentido pues será sancionado y yo no puedo hacer otra cosa que la ley me indique, abstenerme y evitar cualquier situación de injerencia en este asunto, esa es la garantía y mi palabra también va de por medio porque, como dije, por 25 años me he desempeñado como servidor público y nunca jamás he sido sancionado de ninguna forma", indicó.

El titular de la Fepade aceptó el impedimento que le planteó su subordinado, a quien reconoció como un funcionario recto y eficaz, con un trabajo que lo tenía muy satisfecho.

Precisó que el de Monreal es el único caso que dejará de instruir y que continuará ocupándose del resto de las indagatorias que se encuentran bajo su dirección.

Detalló que hasta el momento son 62 denuncias las que han sido presentadas contra el senador de Morena por ofrecer en un mitin en Aguascalientes apoyos federales a cambio de votar por Morena.

La mayoría, 40 de ellas, son querellas anónimas, y entre las restantes hay denuncias de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

"El asunto de Monreal pasa a la Policía de Investigación para que realice una investigación con la finalidad de obtener mayores datos de prueba para corroborar nuestra competencia y también, por supuesto, si existe o no delito federal. Puedo adelantar que, en contra de la rumorología, vamos a actuar con absoluta e impecable rectitud por lo que toca a este caso", dijo Ortiz Pinchetti.

"El senador Monreal se ha manifestado, ha trascendido su voluntad de ser investigado y también ha presentado un escrito con todos los detalles de su defensa, tomando en cuenta las primeras denuncias que se hicieron. Nosotros vamos a acumular las 62 denuncias, pero casi todas coinciden en lo mismo".

Varias de las denuncias han sido presentadas por el delito de prometer dinero o alguna contraprestación a cambio de votos, sancionado con 50 a 100 días de multa y con 6 meses a 3 años de prisión, según el artículo 7, fracción VII, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

"No voy a prejuzgar este caso, lo voy a investigar, nos vamos a ir a fondo, vamos a saber en qué consistió la conducta del senador Monreal y cuáles son sus consecuencias jurídicas", expresó Ortiz Pinchetti, quien dijo que cualquier delito que señalen los denunciantes no son más que interpretaciones jurídicas elementales y que para definir una conducta ilícita debe esperarse a lo que encuentre la Fiscalía en la investigación