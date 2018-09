Cumpliré pese al país en bancarrota: AMLO

"Sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña´´. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.

Ciudad de México

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque recibirá un país en bancarrota va a cumplir todo lo que prometió en campaña.

De gira por Nayarit, en donde empezó su recorrido para agradecer el apoyo que lo hizo ganar los comicios presidenciales destacó: "sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña, ese es el piso, y de ahí para arriba, hasta donde nos alcance el presupuesto que es dinero de todo el pueblo y que se va a manejar con honradez".

En entrevista con los medios, justificó: "Es que son muchas las demandas" y el país "lleva 30 años en bancarrota".

Pero insistió: "De lo que ofrecimos vamos a cumplir: que no van a aumentar los impuestos en términos reales ni van a haber impuestos nuevos; no va a aumentar el precio de las gasolinas, el gas y la luz, no va a haber gasolinazos".

"(A mediados del sexenio) vamos a bajar considerablemente el precio de las gasolinas", anticipó.

"No se va a pedir prestado, no se va a seguir endeudando al país, vamos a invertir a gastar sólo lo que ingrese a la hacienda pública", resaltó.

"Vamos a respetar la autonomía del Banco de México para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya devaluación, que no haya inflación, que si se dan esos fenómenos no va a ser por culpa del presidente de la República sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República", indicó.

A los maestros les dijo que "ya se está elaborando la reforma al artículo tercero constitucional y se va a cancelar la mal llamada reforma educativa".

Por otro lado, reiteró que al menos ocho mil integrantes del Estado Mayor Presidencial serán asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque "ya no habrá guardia especial para los altos funcionarios públicos, sólo van a tener escolta los que tienen que ver con las funciones de seguridad".

"Yo voy a estar apoyado por 20 profesionales, diez hombres y diez mujeres, que son los que van a formar parte de la Ayundantía de la Presidencia de la República, y me van a cuidar todos ustedes, todo el pueblo", aseguró.

Durante la gira de agradecimiento, López Obrador confirmó que Daniel Asaf es el coordinador de la ayundantía, que estará encargada de su seguridad .

Agrego: "Así voy a seguir visitando todo el país, y no voy a trasladarme en helicópteros privados, se va a vender toda la flotilla de aviones del gobierno. Se va a vender el avión presidencial", insistió.

Ante los asistentes, el presidente electo felicitó a los legisladores de Morena por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario puede tener un salario superior al del presidente.

"Por eso aprovecho para hacerle un reconocimiento a los legisladores (...) ¡Van muy bien! Nada de estar aprobando leyes contra el pueblo. Están demostrando que son verdadero representantes populares", expresó durante su discurso.