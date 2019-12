"Cumplir obligaciones fiscales, clave en 2020"

Ciudad de México.

Para enfrentar la serie de cambios que se implementarán en materia fiscal durante 2020, la clave será cumplir con nuestras obligaciones, asevera la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales.

En entrevista con El Universal, en sencillas palabras resume algo que parece fácil, pero que afirma es parte de nuestro deber: contribuir en tiempo y forma en beneficio de la sociedad.

Por ese motivo, agrega, la reforma penal fiscal que entrará en vigor el próximo año está diseñada para los que están evadiendo de manera importante al fisco a través de operaciones inexistentes.

Se trata de movimientos que no son reales y que conllevan un dolo, dice, al señalar que los criterios que va a utilizar la autoridad son para distinguir a las empresas factureras.

No obstante, advierte que las autoridades deben cuidar los mecanismos para diferenciar a un contribuyente cumplido del facturero. Se debe garantizar que no se vaya a equiparar a un causante sin ser culpable como parte de la delincuencia organizada. "Se debe tener mucho cuidado de identificar a un facturero de quién no lo es", pondera.

"No tenemos factureros". De los señalamientos de que hay algunos contadores que se dedican a ofrecer a las empresas facturas para deducir operaciones inexistentes, Perales asegura de manera rotunda que hasta ahora no han tenido ningún caso dentro del instituto.

La presidenta del IMCP afirma que la contaduría pública organizada en el país está blindada con el código de ética. Pero si se llegara a detectar a algún agremiado, el colegio respectivo tomará las medidas.

De los 22 mil 500 miembros que hay en el instituto de contadores, ninguno ha sido señalado por ser facturero, sostiene.

Refiere que tienen su propio código de ética para profesionales de la contabilidad, el cual está avalado por la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), organismo que emite normatividades.

"Es un código muy robusto y estricto", precisa. Además, Perales comenta que en el interior del instituto mexicano y de los colegios federados hay juntas de honor que se rigen por los estatutos.