Cumplió Derbez su sueño en papel de "El Cascanueces"

Cd. de México.- Eugenio Derbez cumplió más de un sueño con su papel como Hawthorn, el Rey de las Flores, en la versión de Disney del ballet clásico El cascanueces.

Según relata el actor, estudió danza clásica durante su juventud, lo que le permitió estar en una escena con Misty Copeland, primera bailarina del American Ballet Theatre, quien interpreta a una princesa en El Cascanueces y los Cuatro Reinos.

"Durante cuatro años estuve estudiando ballet, entre los 19 y los 22", dijo Derbez en entrevista telefónica con The Associated Press desde Australia.

"Me encanta el ballet y de repente me toca estar ahí sentado viendo a la mejor bailarina del mundo bailando para nosotros solitos en el foro durante todo un día, fue un verdadero agasajo".

Para su caracterización como Hawthorn, Derbez tuvo que pasar dos horas y media de maquillaje y peinado en las que le colocaban pequeñas florecitas en la cara, la barba y el pelo.

"Me dolía cuando me tenían que desmaquillar porque decía 'no puedo creer que todos los días hagan y deshagan esta belleza', porque de verdad era una obra de arte", dijo Derbez.

Pero para el actor valió la pena totalmente pues deseaba formar parte de una película de Disney como esta.

"No es una película donde tengas que llevar al niño a que se divierta y tú te vas a aburrir. Tiene misterio, tiene intriga, tiene emoción, tiene magia. Es una adaptación muy moderna de este cuento antiguo", dijo Derbez.

Es la primera vez que Derbez actúa para una película de Disney; anteriormente había hecho trabajop de doblaje de películas como Mulan y 102 Dálmatas.

En esta nueva versión Clara, interpretada por Mackenzie Foy, llega al fantástico mundo de Hawthorn en una Navidad. Para enterarse que su madre había estado ahí antes.

Para Derbez el hecho de que la protagonista de la cinta sea una niña es algo para celebrar ante la fuerza que ha cobrado la lucha por la igualdad de género tras el surgimiento del movimiento MeToo.

"Creo que este momento a nivel mundial es muy importante para la mujer, nunca habíamos visto tanto apoyo. Inició quizá en Estados Unidos con toda esta cuestión del MeToo pero ya es mundial y creo que tener una protagonista que es mujer es perfecto para acabar de cerrar y de mandar estos mensajes de la importancia de la mujer en el mundo", dijo.

"Estoy feliz de que Clara sea mujer y de que nuestra protagonista sea justamente una niña".

La banda sonora de la película tiene música original de James Newton Howard, así como piezas del ballet de Piotr Tchaikovsky y está dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel.

El diseño del vestuario fue realizado por la galardonada con el Oscar Jenny Beavan.

La película se estrena el 2 de noviembre en Estados Unidos y México.