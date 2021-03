Cumplimiento de ley no depende de firma de acuerdo

Al participar en la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci) 2020, informó que el Instituto no participó en dicho convenio porque no fue convocado.

Ciudad de México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ( INE ), Lorenzo Córdova , advirtió que el cumplimiento de la ley en el marco del proceso electoral no está supeditado a acuerdos entre actores políticos como el firmado recientemente por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los Gobernadores.

Córdova dijo que este y cualquier acuerdo político que contribuya a mejor el ambiente que los propios actores políticos han contribuido a polarizar y crispar es bienvenido.

Noticia Relacionada López-Gatell: se investiga qué contiene la supuesta vacuna Sputnik incautada en Campeche

No obstante, advirtió que el cumplimiento de la ley no depende de este tipo de documentos, porque el respeto a la misma no es opcional.

"El cumplimiento de la ley no depende de un acuerdo, qué bueno que haya un acuerdo, bienvenido este acuerdo y todos los que se puedan hacer, pero la ley es la ley", reiteró.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los Gobernadores suscribieron en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Democracia, a través del cual autoridades federales y locales se comprometieron a no interferir en el próximo proceso electoral.