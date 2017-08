Cumplen 2 meses sin luz en Centro de Salud

Río Bravo, Tam.- Centro de Salud de colonia Monterreal, cumple dos meses sin el servicio de energía eléctrica, luego de que en ese entonces, se suscitara una explosión en transformador que los abastece.

Fue personal de esa dependencia enclavada en calle Milagros, quien explicó que han sido dos desperfectos que ha presentado el transformador, el primero en el mes de noviembre y el segundo hace dos meses.

Se conectan con capa para trabajar

“Ahorita nos tienen que pasar con un cable desde el CAPA y es nada más para un ventilador para que la doctora de consulta. Tuvimos que hacer las reuniones de Prospera en el exterior, pues la madres de familia no aguantan en calor”, dijo una de las enfermeras.

El personal de esa unidad de salud, también indicó que no obstante que se reponga el servicio de energía eléctrica, no podrían realizar la vacunación, ni las pruebas de papanicolaou, pues no cuentan con refrigerador de uso clínico, pues el que tienen, no funciona desde hace dos años.

Mientras tanto, los residentes de colonias como Monterreal; Manuel Ramírez; Las Lomas; Fraccionamiento Popular del Norte, entre otras, que ameritan vacunación o exámenes de papanicolaou, son remitidos hasta el Hospital General. Sobre esta situación, la Jurisdicción X, no ha fijado una posición.