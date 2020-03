Cumplen con paro feminista

Tal y como estaba previsto, con motivo del paro nacional "Un día sin mujeres", las oficinas, espacios de trabajo y de atención gubernamental en Reynosa mostraron cero personal femenino.

En Predial, Catastro, áreas de acercamiento ciudadano, Inspección, Vigilancia, Panteones, Instituto para la Mujer, así como otros espacios que dependen del ayuntamiento, la ausencia fue notoria, con sillas vacías, computadoras apagadas, carpetas sin abrir, expedientes en pausa.

En el primer espacio, la falta ascendió al 70 por ciento del personal, por lo que los varones duplicaron su carga de trabajo.

En lo que respecta a oficinas estatales algunas suspendieron servicio, como en los módulos de oficialías y de finanzas, mientras que en Seguridad Pública la mayor parte de las mujeres sí acudió.

En lo federal, las oficinas de Enlace no pararon en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Un día sin mujeres" es una iniciativa feminista que surgió a nivel nacional para evidenciar cómo sería la vida sin personal femenino, con la intención de presionar a las autoridades en la creación de operativos de seguridad, de protección y de atención a las mujeres.

Así como incrementar las labores de concientización en prácticas que lastiman a las mujeres, como el acoso, la violencia, feminicidios y discriminación.

MOÑO MORADO

En las instituciones de Salud el servicio fue rutinario, sin ausencia que complicara las consultas, pero la mayor parte de enfermeras, doctoras y personal administrativo acudió a trabajar portando un moño morado, en símbolo de protesta.

En oficinas particulares, las mujeres que no recibieron facilidades de su empleador para faltar se unieron con ropa alusiva.

La instrucción para las mujeres que participaron en la protesta de ayer consistía en no salir a ningún lugar de recreación, no ir a la escuela, al trabajo, evitar labores del hogar y no conectarse a ninguna plataforma de internet.

BAJA RESPUESTA

Dan el lunes libre 15% de negocios

Por lo menos el 15 por ciento de los negocios afiliados a la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Reynosa dio ayer el día libre a las mujeres, para sumarse a la lucha feminista del 9 de marzo, lo que se reflejó en establecimientos cerrados y en un servicio lento.

Roberto Cruz, representante del gremio, expuso que se trató en su mayoría de bancos, cadenas alimenticias, así como de auto servicio, aunque la respuesta fue menor a la que esperaban.

"Vemos por ejemplo que en Ciudad de México las pérdidas son considerables, aquí solo el 15 por ciento de los comercios aplicó alguna medida con respecto al 9 de marzo, es poco pero debemos tomar en cuenta que es algo histórico, que seguramente se volverá a implementar y que habrá más apoyo".

Consignas

Acoso.

Desigualdad laboral.

Violencia de género.

Feminicidio.

Discriminación.