Cumple contingencia ambiental 6 días en CDMX

Cd. de México.- Con 159 puntos Imeca por ozono en Gustavo A. Madero, que implica muy mala calidad del aire, el Valle de México suma su sexto día en contingencia ambiental.



"El sistema de alta presión localizado en el Valle de México y que ha provocado muy mala calidad del aire en los últimos días está perdiendo intensidad, la estabilidad atmosférica disminuyó su fuerza.



"Además está ingresando un ligero aumento de la humedad, esto favorece el arrastre de los contaminantes, sin embargo, no es suficiente para tener mejores condiciones de calidad del aire", informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis en su reporte de las 15:00 horas.



Por la contaminación, el Sistema de Monitoreo Atmosférico reiteró que la población debe limitar sus actividades que impliquen esfuerzo al aire libre.



A las 20:00 horas, la Came emitirá otro reporte para informar cuáles serán las condiciones meteorológicas de mañana.



Además de la polución, la dependencia alertó por el alto nivel de radiación solar.



En su cuenta de Twitter, detalló que el índice de rayos ultravioleta es de 8, por lo que personas con la piel clara no deberían exponerse al sol por más de 16 minutos.



En el caso de las personas con piel morena clara, su límite es de 19 minutos, mientras que para aquellos con piel morena oscura, su tiempo máximo de exposición es de 24 minutos.