Cumple sus sueños de niña: ser policía

Laredo, Texas

Dana, desde los 8 años, quería ser policía, hoy lo ha conseguido y está por concluir su carrera de Administración de Negocios en TAMIU; asegura que la enseñanza de tal licenciatura le servirá para su preparación en su alcance de miras, pues desea ascender hasta el tope dentro de las agencias de la ley.

Oficial de paz, agente de la ley, Dana Sarquiz, cumplió su sueño infantil, hoy es la primera en su familia en ser policía, el miércoles graduó de la academia del Colegio de Laredo, junto con tres hombres más, ella como única chica, tiene 22 años.

Su mamá, abuela y hermana, quienes son su mundo de amor, están de pláceme con su decisión y la apoyan, ayer fueron a su juramento, y su madre, Donna Ortega, le colocó el pin o insignia de Alguacil del Departamento de Sheriff Del Condado de Webb.

"No, no tengo miedo de enfrentar a sospechosos, te preparas, te instruyen psicológicamente, te enseñan a como ponerte por encima de toda persona a quien tienes que revisar, esposar, detener, perseguir, alcanzar, someter, a quien puede ser en cualquier momento una amenaza para ti, frente a frente, te instruyen con clases de defensa personal, como imponerte a personas, además pienso siempre estar preparada con clases físicas de ese tipo, artes marciales mixtas, karate, taekowndo, jiujit-su, lo que sea necesario, todas me gustan y son muy necesarias", dijo la joven.

Agrega, "Ahora tenemos una preparación sicológica bastante, para no tener que utilizar la fuerza, recibimos instrucción incluso sobre racismo, derechos civi-les, trato social, no queremos vernos involucrados en problemas fuera de la relación sospechoso-agente".