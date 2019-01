Cumple sueño de mexicana

Ciudad de México.

Gracias a una movilización hecha en redes sociales el actor Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter, hizo realidad el sueño de "Gigi", una niña mexicana con cáncer terminal.

El actor inglés grabó un video en el que saludó a la menor de 4 años que anhelaba conocer al famoso hechicero. Después de presentar una obra de teatro en Nueva York, Daniel Radcliffe fue abordado por un grupo de mexicanos, quienes le contaron de la pequeña originaria del estado de Morelos.

"Hola, Gigi, mucho gusto de conocerte por este medio, espero que tengas un día increíble donde estés. Quiero mandarte mis mejores deseos y mucho cariño", dijo el actor inglés, quien se disculpó por su apariencia cansada.

El anhelado mensaje llegó gracias a Nayely Esparza, quien conoció la historia de "Gigi" por el grupo de Facebook "Mami Are Us". Nayely cuenta que al enterarse de que Radcliffe presentaría su obra "The Lifespan of a Fact" en Nueva York, pidió a su madre, quien se encontraba de vacaciones en la misma ciudad, hacer lo posible por conseguir un saludo o autógrafo para "Gigi".