Cumple mayoría

"No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y cómo has llegado a eso, es un lujo guiarte aprender de ti y contigo y descubrirte cada día", escribió Aguilar.

El intérprete de "Por una mujer bonita" además le dio una lección a su hija con su segundo regalo: "La mejor manera de festejar un cumpleaños es trabajando por eso te quisimos dar de regalo el que tengamos un concierto en Atlanta el día de hoy".

Ángela es la menor de la dinastía Aguilar, nieta de Antonio, conocido como ´El charro de México´ y la actriz Flor Silvestre, quien falleció el año pasado. Junto a su padre y su hermano Leonardo emprendió una gira de conciertos presenciales en Estados Unidos titulada "Jaripeo sin fronteras" que empezó en septiembre y terminará a finales de octubre en Texas.