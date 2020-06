Cumple lineamientos sobre Transparencia

Para llevar a cabo las licitaciones de los dos Centros de Transferencia de Residuos Sólidos en Reynosa, se hizo la convocatoria y se publicó en el Periódico Oficial del Estado, con aviso al presidente del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información (IMTAI), para su publicación, así cumple el Gobierno de Reynosa con los lineamientos tanto estatales como federales.

Hasta septiembre del 2016, esta ciudad vivía una marcada crisis en cuestión de limpieza pública, recolección de basura y disposición adecuada de los residuos sólidos.

“Llegamos y no había camiones de basura, no había Centros de Transferencia, no había disposición final para los residuos sólidos y hemos ido avanzando muchísimo, todavía falta más pero los Centros de Transferencia eran un paso importante”, dijo la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez.

“Esos Centros se encuentran terminados al 100 por ciento, operando, es obra del 2019, que ya está entregada y finiquitada y toda la información sobre la obra pública se encuentra en la página de transparencia, donde se puede consultar”, dio a conocer el arquitecto Eduardo López Arias, secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Las aclaraciones de la presidente municipal, Maki Ortiz Domínguez y del secretario López Arias, acompañados por la mayoría de integrantes del Cabildo y por el presidente del IMTAI, Carlos Dávila González, se dieron en respuesta al exhorto del Congreso Local que solicitaba dicha información, que el Municipio ya había cumplido oportunamente, de acuerdo a la Ley.

Toda la Información requerida por los ocho regidores disidentes de la implementación de sesiones de Cabildo a distancia, por las que votaron libremente y a favor, son datos a los que siempre han tenido acceso, buscándolo, como cualquier ciudadano, de manera adecuada, explicó Carlos Dávila González.