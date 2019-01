Cumple Lainez con pruebas físicas

El ya ex jugador del América, de acuerdo a diversos medios sevillanos, cumplió con las pruebas médicas de rigor en el hospital NISA Aljarafe, para así dar por concretado al 100 por ciento su traspaso con el conjunto bético.



Lainez, quien arribó a suelo español durante el sábado acompañado por su familia, el vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer y el director general Federico Martínez, ya conoció a los que serán sus nuevos compañeros, así como al cuerpo técnico comandando por Quique Setién.



Se prevé que este mismo domingo Lainez pueda estar en la tribuna del Estadio Benito Villamarín para presenciar el compromiso entre Betis y Real Madrid, por la Fecha 19 de LaLiga.



Será a partir de este lunes que el volante ofensivo ya entrene con sus compañeros, con la ilusión de tener su debut en el futbol europeo el jueves en Copa del Rey contra Real Sociedad o el fin de semana venidero ante Girona, en LaLiga.



Eso sí, a la espera de una pronta adaptación, misma que espera Setién, quien comentó al respecto.



"Evidentemente, por su juventud no me creo unas expectativas desmesuradas porque necesitará su tiempo de adaptación, como todos.



"Me gustaría que le diéramos todos ese margen que va a necesitar (en su adaptación) y le vendrá bien para ir acoplándose y que pueda desarrollar su talento como esperamos".