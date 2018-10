Cumple Instagram su octavo aniversario

CIUDAD DE MÉXICO- Hace ocho años, el 6 de octubre de 2010, se publicó en la App Store una aplicación que se convertiría en una popular red social diseñada para compartir fotografías y videos. Se trata de Instagram que, creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, se caracteriza por el formato cuadrado que da a las fotografías, en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid.

En un principio, la plataforma solo estaba disponible para iPhone, iPad y iPod. Fue hasta abril de 2012 cuando se extendió a Android y llegó a los 100 millones de usuarios activos. De hecho, tras su lanzamiento en la Play Store, la aplicación consiguió más de un millón de descargas en menos de 24 horas. En los tres meses siguientes, Instagram fue evaluado más de un millón de veces por los usuarios.

En 2011 Instagram lanzó los "hashtags" para ayudar a los usuarios a descubrir las fotografías que compartían sobre un mismo tema. Se incluyeron nuevos filtros y efectos de desenfoque, entre otras herramientas.

El 9 de abril de 2012 se anunció que Facebook había adquirido Instagram por mil millones de dólares. El año siguiente, el 2 de mayo de 2013, se introdujo la opción de etiquetar a personas, marcas y lugares. Así, la plataforma comenzó a ser más popular, tanto que, en diciembre de 2014, superó los 300 millones usuarios. Hoy es una de las redes sociales con más crecimiento al sumar constantemente nuevos miembros. Instagram, de acuerdo con datos publicados por el portal de tecnología Tech Crunch, duplicó su base de usuarios en solo dos años.

La empresa ha buscado seguir innovando en sus formatos. El pasado 20 de junio se consolidó como una comunidad global de mil millones de personas y lanzó IGTV: una nueva aplicación y espacio donde las personas pueden ver videos verticales de hasta una hora de duración creados por sus instagramers favoritos.

Crear comunidad

Gonzalo Arauz, Head of Partnerships para Instagram América Latina, explicó que uno de los principales diferenciales que tiene la plataforma es su preocupación por garantizar que la comunidad esté segura y se conecte con aquellas personas que realmente le interesan, la educan y la inspiran; ya sea con sus amigos y familiares o con los creadores de contenido y marca. "Esto es lo que ha favorecido que instagramers o creadores de contenido contribuyan para generar un ambiente de comunidad entre los usuarios".

De cualquier modo, Melissa Amorin, directora de comunicación para Instagram Latinoamérica, señaló, en entrevista para Tech Bit, que "Instagram no es una plataforma exclusiva para influencers. Es un espacio donde las personas se conectan con las cosas que aman. Cualquiera puede formar parte y compartir sus pasiones. La diversidad de comunidades hace que en Instagram estén presentes todo tipo de personas, y eso nos alegra mucho".

Para Amorin, los denominados influencers son usuarios que pueden crear una conexión con un grupo de personas, con un público en específico y, como su nombre lo sugiere, influenciarlos; mientras que todos los usuarios son instagramers "desde quienes suben fotos de su comida o el nuevo diseño que han creado; hasta los que comparten el gol que convirtió el fin de semana en un partido de fútbol. Instagramer es el gentilicio de los habitantes de la plataforma", agregó Amorin.

"Como nuestra comunidad, los instagramers son la base y el motor de todo lo que sucede en Instagram. Ellos son quienes nos impulsan a crear más y mejores herramientas para que puedan expresar sus deseos, gustos y su día a día de la mejor manera. Ya sea en una imagen en su feed, un video corto y temporal en Stories o un video de larga duración en IGTV. Actualmente somos alrededor de 500 millones de usuarios activos cada día en todo el mundo y seguiremos trabajando constantemente para seguir creando herramientas que permitan a la comunidad sentirse cómoda, inspirada y segura", concluyó Melissa Amorin.

Habitar la plataforma para compartir

Luisa Fernanda Islas (@luisaferss), es una joven que desde 2012 comenzó a utilizar la red social y ahora, con más de 141 mil seguidores, se dedica a crear contenido para la red social. En entrevista para Tech Bit, comentó: "me gustaban mucho las fotos pero no tenía iPhone. Así que usaba mi Instagram desde mi iPod Touch y le echaba ganas, pero para nada era lo que es hoy. Con el tiempo empecé a ver cuentas muy padres y me preguntaba cómo le hacían para editar".

En 2015 la joven tenía alrededor de cuatro mil seguidores, pero consiguió sumar muchos más gracias a que ese año viajó de intercambio a París donde conoció a un fotógrafo mexicano que en aquel entonces tenía cerca de 300 mil followers, "lo cual era impresionante para esa época. Me empezó a dar recomendaciones para sacar fotos más padres, qué hacer para ganar más seguidores y editar las imágenes. Además, él me subía en sus fotos como modelo y así me fue pasando varios followers. Después fui a Italia y me vestí toda de Dolce Gabbana en una tienda, me tomé una fotografía para subirla y Stefano Gabbana la compartió y eso también me valió varios seguidores", relató.

A partir de julio de 2015 Luisa tomó la decisión de ser blogger y compartir, de una manera más formal, contenido mediante Instagram, hasta alcanzar los miles de seguidores que tiene en la actualidad. El sello personal que le aportó a su cuenta es el concepto de "La vida en Rosa", ya que, mediante filtros rosas en todas las fotos, trata de enseñar lo bello de la vida.

"Quiero que mis seguidores vean que todo tiene belleza, que es fácil cumplir los sueños si te lo propones. Debido a que empecé en París siempre subía fotos de flores, de arquitectura y outfits. Nunca he dejado de ser rosa. No fue algo que pensé. Como me ven en la red social, soy en persona, no cambió en nada y eso me ayuda a mantener mi cuenta auténtica", dijo.

Luisa considera que le ha favorecido el enfocarse en crear contenido diferente, pues afirma que en Instagram "no hay otra niña rosa con champagne y flores". Esto le ha valido trabajar con reconocidas marcas como Lancome, Tommy o Swarovski. "Hay marcas con las que era un sueño trabajar. Soy fan de Tommy y el ahora ser embajadora de esa marca es increíble", explicó la joven instagramer.

"Saben que no soy una simple niña que se para y toma fotos. Hay todo un trabajo detrás de mi contenido. Si vas a hacer un video tienes que planear con quién lo vas a grabar. Por ejemplo, con las marcas, tienes que juntarte para hacer un plan. Tú eres la mente creativa, guionista y modelo. Es un trabajo divertido, pero también es bastante, aunque no lo crean", señaló.

Luisa se asume como una instagramer y no como influencer, ya que para ella lo primero implica un plan de trabajo para crear contenido que comparte con sus seguidores. Mientras que lo segundo lo considera algo accidental, es decir, "personas que, a partir de un suceso viral, se convirtieron en influencers. En México hay perfiles con millones de seguidores debido a que tienen una carrera artística, aunque comienzan a surgir aquellos usuarios que se han ganado un gran número de seguidores debido al contenido que comparten y es por eso que se les denomina instagramers", finalizó la joven.

Compras en Instagram

En marzo de 2018 la red social anunció que la función "Comprar" estaría disponible en 35 países, incluyendo México y ocho mercados más de América Latina. Gracias a esta herramienta, las personas pueden entrar a su cuenta de Instagram para comprar y descubrir nuevos productos de las marcas a las que siguen. A su vez, los negocios pueden utilizar la plataforma para etiquetar productos en sus posts orgánicos e invitar a los usuarios a comprar sin salir de la aplicación. Hoy, alrededor de la mitad de los usuarios activos de Instagram en Estados Unidos sigue una cuenta "Comprar en Instagram" para negocios. "La gente viene a Instagram todos los días para descubrir y comprar productos de sus negocios favoritos. Queremos que sea una experiencia perfecta. Ya sea una tienda local de artesanos, florerías o ropa. Comprar directamente en Instagram nunca fue tan fácil", mencionó Jim Squires, director de Negocio de Instagram.

Los más populares

Selena Gomez: 143 millones de seguidores

Cristiano Ronaldo: 142 millones de seguidores

Ariana Grande: 129 millones de seguidores

Beyoncé: 118 millones de seguidores

Kim Kardashian: 118 millones de seguidores

Línea del tiempo

6 de octubre de 2010

Se lanza la aplicación en la App Store para dispositivos con sistema iOS.

Enero de 2011

Lanza la función "hashtags" para que los usuarios puedan encontrar fácilmente contenido relacionado.

Abril de 2012

Se publica para equipos Android y, con ello llega, a los 100 millones de usuarios.

9 de abril de 2012

Se anuncia su compra por parte de Facebook en un trato de mil millones de dólares.

2 de mayo de 2013

Introdujo la posibilidad de etiquetar a personas, marcas y lugares.

Diciembre de 2014

Superó los 300 millones de usuarios activos.

Mayo de 2016

Renueva su logotipo de cámara vintage para cambiarlo por un diseño más colorido.

Agosto de 2016

Permite la creación de stories: fotografías y videos cuya visibilidad está limitada a un día.

Enero de 2018

La red social se vinculó con la página "GHIPY" para que los usuarios pudieran usar GIF´s animados.

Marzo de 2018

Expansión de la función "Comprar" a 35 países, incluido México.

Junio de 2018

Lanzan la aplicación IGTV que permite subir videos de hasta una hora de duración.