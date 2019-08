Cumple hospital 2 años sin quirófano. Áreas en construcción sin fecha de conclusión

Estamos en un Hospital General de Reynosa indignados los trabajadores, todos los demás compañeros, porque no se le debe olvidar a la sociedad que trabajamos con seres humanos . Blanca Mónica Tenorio Olivares, comisionada de Seguridad e Higiene de la Sección 51 del SNTSA

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores del Hospital General Reynosa denunciaron de manera anónima las carencias en infraestructura con las que cuenta dicho nosocomio desde hace 2 años en donde áreas como Quirófano, Patología, Morgue y baños para el personal, cabe destacar que estas áreas se encuentran en construcción o rehabilitación desde hace ya varios meses pero no se tiene fecha de conclusión.

"No es posible que tengamos casi dos años que no tengamos quirófanos, la ciudad más violenta de Tamaulipas no tiene quirófano desde hace aproximadamente dos años porque fueron derrumbados, implementaron uno de cartón y en la última inundación se cayó", denunciaron trabajadores de dicho nosocomio, "cuando llegan heridos no se pueden atender porque simplemente no hay un quirófano, es muy triste, eso es lo más urgente y problemático que tiene el Hospital General".

Mediante una serie fotográfica que fue proporcionada por los trabajadores a este medio se puede constatar el estado en el que se encuentra, en donde incluso algunos perros merodean libremente la zona en donde son depositados los cadáveres que llegan hasta este hospital. En contraste los denunciantes recordaron que el Hospital General Reynosa llegó a ser uno de los mejor calificados a nivel nacional.

"El hospital de Reynosa es el hospital que de plano el Estado no ha volteado a ver, tumbaron el área de Patología, los quirófanos están hechos de paredes de cartón, y los cadáveres se están poniendo en los pasillos", agregó la comisionada de Seguridad e Higiene de la Sección 51 del SNTSA, Blanca Mónica Tenorio Olivares.

