Cumple Facebook su aniversario número 15

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 4 de febrero de 2004 Mark Zuckerberg, Dustin Mskovitz, Chris Hughes y Eduardo Saverin crean y lanzan en una habitación de Harvard "The Facebook" para contactar con estudiantes.

En 2010 alcanzó sus primeras cifras récord con 500 millones de usuarios;

2012 adquiere Instagram, pero en 2013 perdió casi un tercio de los usuarios adolescentes quienes se inclinaron por redes y aplicaciones como Twitter, WhatsApp y Snapchat.

Para años posteriores la evolución de la plataforma se mostró al incluir el servicio de videollamadas, videos en vivo, además de la interacción "Día del amigo".

En la actualidad de los 2 mil 300 millones de usuarios activos, 947 millones se encuentran en Asia Pacífico, 381 millones en Europa, y 242 millones en América del Norte.

La empresa no da detalles de las cifras por países, pero analistas estiman que India es el país con más usuarios, seguido por Estados Unidos, Indonesia y Brasil. México está en quinto sitio.

2005

Se expande por otras universidades internacionales y permite subir galerías de fotos. Un año más tarde se lanzó la primera versión de la web para el móvil.

2007

Los creadores expandieron la plataforma a nivel mundial y cualquier persona pudo crear un perfil en Facebook y la evolución más importante se presentó en 2009 al añadir el botón "me gusta", que sustituiría al "hazte fan".

2,200

MILLONES de personas se mantuvieron activas en el mes más álgido de 2018.

2019

Uno de sus objetivos es dar continuidad a sus producciones de entretenimiento para competir con Netflix, HBO y Amazon.

En el 2018, Facebook en su 14 aniversario alcanza sus primeras cifras récord con 500 millones de usuarios. Reconoció a México como el país donde se han dado más corazones o "me encanta".

Facebook no fue la primera red social de Mark Zuckerberg, meses antes dio vida a Facemash, pero el objetivo era parecido: Crear una base de datos con las fotos y nombres de los alumnos de Harvard. Tras su desarrollo llegó The Facebook ("el cara libro").

Hoy la plataforma que conocemos festeja sus primeros 15 años de vida que lo mismo permite estar en contacto con familiares a nivel internacional, mantener contacto con luminarias o ser un servicio de apoyo a la comunidad en busca de personas y mascotas desaparecidas.

Hoy la plataforma blinda a usuarios contra el acoso y el bullying.

La película "Red Social: Facebook" se estrenó en México en 2010. Tuvo como protagonistas a Jesse Eisenberg, Andrew Garfield y Justin Timberlake.

En este 2019 se verán sus producciones en una segunda temporada "2019: Huda Boss", "Five Points", "Sacred Lies" y "Sorry for Your Loss".