Cumple a la primera

Eva Espejo carga el trofeo que ganaron las Rayadas y al pedirle que pose con él suelta de manera espontánea: "así, como un bebé".

Ganar el título de la Liga MX Femenil como lo consiguieron ante Tigres Femenil es a lo que vino al Monterrey.

De la exigencia hacia el club, afición y consigo misma, así como lo que pensó de las críticas por protestar a la felina Stephany Mayor, del "peluchazo" de Nahuel Guzmán y del apagón en el Uni cuando aún festejaban, habló Espejo.

- ¿Ya te cayó el veinte el ser la primera directora técnica campeona en la Liga MX Femenil?

"Todavía estoy en eso, conforme pasa el tiempo se van aclarando, poco a poco estoy aterrizando en la realidad y estoy disfrutando lo que vivimos".

- Cuando llegaste a Rayados, manifestaste saber que venías y la exigencia era el título y lo lograste..

"Personalmente era una ambición, era algo que me debía, por eso regresé de la dirección deportiva a la cancha. Me había quedado con el gusanito de aquella Final que perdimos (con Pachuca) contra Chivas.

"Aquí me encontré con un equipo de jugadoras que además querían y necesitaban lo mismo, se hizo un click bastante importante".

- ¿Quién decidió protestar a Stephany Mayor?

"Sabíamos que esto iba a levantar polémica, que íbamos a estar en el ojo del huracán y que podía distraer un poco los reflectores hacia otro lugar, incluso, previmos que pudiera jugar en contra en muchos sentidos.

"Aquí es un aplauso a las jugadoras porque fueron muy conscientes de todo, evidentemente también previeron que podían incluso sufrir y mira lo que te estoy diciendo, sufrir ataques en redes sociales. Al final la decisión es a nivel club, se decide apostar también por defender al grupo".

¿Cómo manejaron el ambiente en el Uni?. Hasta lloronas les gritaron...

"Lo único que hicimos fue unir fuerzas, trabajar. Les decía yo que tomaran cada uno de los insultos, cada uno de los gritos, como una energía muy positiva.

"Soy muy consciente en decir, ´sí, escúchenlo´ porque es parte de la presión, es parte y vivir esa presión y vivir estos escenarios es un privilegio.

"Al final nos gritaban lloronas y mientras me gritaban llorona, dije ¿qué me conocerán? porque la verdad sí soy súper chillona para todo (ríe)".

- Nahuel Guzmán lanzó un mono cuando iban por la cancha y les apagaron la luz...

"Creo que son errores. Me gustaría pensar que no son intencionales, que en una institución como Tigres no se permitiría hacer eso, creo yo que no es parte de su ADN ni de lo que quieren reflejar.

"Yo lo tomo así, como un error que se cometió en el momento por el motivo que sea, igual lo de Nahuel creo que tiene esa misma connotación y yo me quedó tranquila pensando en eso, que es un equipo grande y que no se permitiría hacer este tipo de cosas".

- Cuando perdiste el Clásico del rol regular, dijiste, que perdiendo, se gana...

"Cuando hablamos en el Clásico (del rol regular), las reuní después del Clásico y les dije: ´hoy perdimos, pero les aseguro que aquí vamos a levantar el título, vamos a levantar la copa, es simplemente parte del camino, tómenlo así.

"Les dije: ´hoy hicimos algo muy importante que creía yo que habernos metido en el Uni con un planteamiento diferente, con un planteamiento que se iba a quedar en el imaginario tanto de la afición como del equipo´".

- ¿Cuál fue tu estrategia en esta Final?

"El plan ideal, como nosotros lo imaginamos, era no llegar a los penales. Queríamos no dejar ninguna duda de lo que veníamos haciendo.

"Les digo nuestra fortaleza no son las individualidades que tenemos, grandes individualidades y que echamos mano de ellas en muchos momentos, pero nuestra gran fortaleza va a ser el conjunto y a través del conjunto nosotras vamos a lograr hacer cosas".

- ¿Cómo manejaron no ser favoritas?

"Tenemos una pulsera siempre que traen todas que lo hicimos dentro de la campaña de ´Yo soy segundo´. es decir a nosotros nunca nos incomodó eso, nos ayudó.

"Cuando uno acepta que es segundo, no sólo en la tabla de posiciones, porque no era estrictamente a lo que nos dedicamos, es cuando tu pones a disposición de los demás el trabajo".

Quieren el bicampeonato, ¿cómo se reforzarán?

"Ya tenemos rato en eso, obviamente sabemos que siempre tenemos la obligación de mejorar. Seguramente habrá buenos refuerzos, todavía no tenemos, hemos estado viendo algunas opciones, tenemos una plaza de extranjera disponible".

Rayadas busca directora deportiva y en Pachuca lo eras, ¿te lo han ofrecido?

"Por ahora lo que seguimos es pensando en el bicampeonato. Parte de mis ambiciones en la vida es ser directora deportiva y empezar una carrera directiva, pero por ahora lo único que tengo es seguir en la cancha".

Eva Espejo, un ejemplo a seguir

Eva Espejo pasó de ser aquella niña que corría por las tribunas del Estadio Olímpico Universitario con una bandera de los Pumas y luego maestra de primaria, a una referente del futbol femenil en México.

A sus 35 años, la entrenadora de las Rayadas presume ser la primera entrenadora que pudo lograr un título en la Liga MX Femenil, la cual irónicamente antes sólo habían dominado hombres desde el banquillo.

Su curiosidad por adentrarse al mundo del futbol varonil cuando apenas tenía 18 años la llevó a escribirle una carta a Arturo Elías Ayub, entonces presidente del patronato de Pumas y luego contactarse con Guillermo Vázquez, quien le sugirió estudiar el curso de director técnico.

"Mi real motivación por participar en el futbol es que yo quería ser parte de esa fiesta que provocaba tantas emociones en la gente y porque yo quería estar ahí", comenta.

También estudió la Licenciatura en Educación y trabajó en el Sistema Nacional de Capacitación de la Femexfut para árbitros, entrenadores y preparadores físicos.

A la par de ser maestra de primaria, conoció directivos del Pachuca que luego la llevaron a los Tuzos, primero al área de desarrollo humano, después como directora técnica y posteriormente como directora deportiva.

"Monterrey me invita otra vez a las canchas y no pude resistir la tentación sobre todo por la institución", cuenta.

"Siendo uno de los mejores equipos de la Liga y, como mujer, era importante ocupar y decir que sí a un puesto de esta responsabilidad"

De niña y adolescente jugó el basquetbol y se enamoró de la filosofía del ex legendario coach de los Lakers, Phil Jackson.

En el futbol no tiene referente femenil como entrenadora y, aunque le gusta el trabajo de Alex Ferguson, Jürgen Klopp y Pep Guardiola, su escuela favorita es la holandesa.

Espejo se visualiza pronto en puestos directivos, pero de momento goza que la ubiquen como guía en el deporte femenil, como para ella lo fueron la atleta Ana Guevara, la pesista Soraya Jiménez y la montañista Karla Wheelock

"Son cosas que uno no alcanza a ver del pasado hacia el futuro y me siento de verdad honrada y muy responsabilizada de poder seguir haciendo las cosas bien", añadió.

FLORES DEL ´VASCO´

Javier Aguirre, entrenador del Monterrey, comentó que al lograr el título de la Liga MX Femenil, las Rayadas los hicieron sentirse orgullosos en el club.

Dijo que siempre ha tenido interacción con Espejo, a quien considera una gran directora técnica.

"Eva ha demostrado su capacidad, ya lo había hecho con Pachuca, con la Copa (que ganó con Tuzas en el 2017), la Final (a la que llegó en 2017) y ahora con nosotros, ha demostrado que es una grandísima entrenadora, hemos hablado con ella a lo largo de este semestre cosas, intercambiamos, es una chica muy abierta, sabe mucho de este negocio", explicó el "Vasco".

"Me congratulo y me da mucho gusto que hayan ganado por ella y por su equipo de trabajo. Es algo que a nosotros como Rayados nos da un montón de alegría".