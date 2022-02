Cumple 50 años

Además, incluye 25 pistas de audio adicionales de mezclas preliminares del álbum, ediciones de sencillos originales, caras B, grabaciones caseras y material inédito como videos caseros acústicos, ensayos y, por si fuera poco, también cuenta con un libreto de 128 páginas escrito por el conocido periodista musical David Fricke.

"Wild Life" fue publicado por la compañía discográfica Apple Records el 7 de diciembre de 1971, aunque fue el primero que Paul hizo con su banda Wings, fue el tercero de su carrera como solista tras su separación de The Beatles.

Los ensayos del disco tuvieron lugar en Rude Studio, un estudio de grabación propiedad de McCartney en Escocia, además el compositor de "Yesterday", compartió voz con su entonces esposa Linda en dos canciones, "I Am Your Singer" y "Some People Never Know".

Este álbum ya había sido remasterizado en 1993, y reeditado en CD como parte de la serie "The Paul McCartney Collection", con los sencillos "Give Ireland back to the Irish" y "Mary Had a little lamb", también se incluyeron en aquella ocasión algunos lados B como "Little woman love" y "Mamma´s little girl".

También en 2001, dentro del recopilatorio "Wingspan: Hits and History", se incluyó una versión de "Bip Bop", la cual fue grabada en el jardín de la casa de McCartney en Escocia en 1971, en la que aparece la voz de su hija Mary y se le escucha reír en el fondo.