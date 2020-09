Cumple 35 años el 'Niño Terremoto'

CIUDAD DE MÉXICO

Y se supone que no alcancé a nacer completamente bien y me rescatan hasta el día 23. "Mi abuelita encontró el cuerpo de mi madre destruido, sin cabeza, cubriendo su vientre con sus propias manos. Y entonces agarra mi abuelita y con una navaja de rasurar le abre el vientre y me rescata y me saca. Por eso yo digo que yo nací entre los muertos".

El "Niño Terremoto", voluminoso como un ropero, que este sábado cumplirá 35 años y los cumplirá de nuevo el martes, se calla. Como si ya estuviera dicho todo. O como si las tres carpetas llenas de recortes de periódico que están sobre la mesa, una mesa atiborrada de bolsas y trenecitos de juguete, en una sala donde ya no cabe nada, no fueran más que versiones de lo mismo. Si se le insiste -como cada año se le insiste- puede agregar algunos datos. Una familia de 25, padres, hermanos, primos, había comprado un edificio de siete pisos por Garibaldi. Unos tíos, músicos de mariachi, que a las 07:10 horas de ese 19 de septiembre regresaban de una mala noche. Una abuela, Brenda Mendoza, entonces de 60 años, que se los encontró cuando salía a comprar la leche. Una joven, Martha Rojas Medina, de entonces 17 años, con siete meses de embarazo, que comenzó a tener dolores de parto antes del sismo de 8.1 grados que dejó miles de personas muertas y cientos de edificios colapsados. "Cuando mi abuela madre cruza la calle de Perú, ve el sismo. Ve como el edificio se desploma. Ahí se habían quedado ahí todos, 24 familiares. Sé que mi papá falleció también en el terremoto, pero no sé dónde", dice. A los cuatro años una periodista le dijo que lo iba a dar a conocer en la televisión, pero él siguió sin saber por qué lo entrevistaban. "Yo le preguntaba mi madre abuelita que por qué salía en la tele y ella tampoco me sabía dar una explicación.

Decía 'lo que pasa es que estuvo muy feo, ya no quiero vivir eso'. Ella se cortó las venas, se tomó unos paquetes de raticida para morirse. Hace muchos años sí me platicó, después ya no. Es un recuerdo muy difícil para ella. En las entrevistas, ella se mete a dormir, ya no ve muy bien, ni puede caminar. Ahorita está dormida", dice el "Niño Terremoto", dos noches antes de su primer cumpleaños. Al día siguiente estará en la televisión. En el pequeño departamento del Edificio Ignacio Allende de la Unidad Nonoalco Tlatelolco, que les regaló Carlos Salinas de Gortari, todo se amontonan. Vírgenes y luces en una esquina, repisas con retratos, trenecitos sobre la mesa y empacados que espera exponer en noviembre en Buenavista, un sofá rojo y verde como el PRI donde el "Niño Terremoto" comenzó a fregar los pisos y hoy es secretario general local adjunto con 2 mil 300 pesos a la quincena. No hay ningún recuerdo del sismo a la vista, salvo lo que está adentro de las carpetas: recortes de periódico fechadas el 19 de septiembre de cada año. "Soy como cualquier humano. Claro, con un poquito más de vida", afirma.

¿Alguna reflexión sobre haber sobrevivido en un vientre muerto? ¿Alguna pesadilla cada noche? Casi nada. "Dios lo hace todo, los simulacros no sirven", dice. Aunque es posible que en su discurso breve y religioso se oculte el miedo, pues cada vez que tiembla busca un punto seguro y se queda completamente quieto. "¿Qué puedes combatir, mi gran amigo, sobre el poder de Dios?".