Cumbre de ´amigos´, llega entre tensiones

La iniciativa privada de ambos países, y socios comerciales, ha considerado que se podrían destruir inversiones en el sector, deteriorar el clima de confianza y hasta violar compromisos asumidos en el T-MEC.

Luego de que la Embajada de Estados Unidos expresó a México "serias preocupaciones" por los cambios constitucionales que impulsa el Gobierno de la 4T, López Obrador defendió su proyecto y se dijo dispuesto a tratar el tema en la Casa Blanca, aún cuando no está contemplado en la agenda.

"Nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos o a hacerle recomendaciones. En el caso que (el Presidente Biden) me dijera algo, le diría: ´Presidente, es que no quieren dejar de robar. Dígame, ¿qué se hace en estos casos?´", expresó el pasado 10 de noviembre.

NO ESTÁ EN LA AGENDA

"No está en la agenda (este tema), pero si surgiera, nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica".

Apenas ayer, el Mandatario consideró que tanto Biden como Trudeau son políticos íntegros, por lo que seguramente coincidirán con su visión de combatir la corrupción.

La Administración de Biden ha reforzado la seguridad en los límites fronterizos y planea reactivar la polémica política conocida como "Quédate en México", que obligó a unos 70 mil solicitantes de asilo a esperar sus audiencias en territorio nacional.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el Gobierno de México se comprometió a deportar a los migrantes que intenten ingresar a territorio estadounidense.

Desde su trinchera, López Obrador ha pedido a Biden concretar un viraje a la estrategia, atender el fondo del problema y destinar fondos para programas de desarrollo en los países expulsores de Centroamérica.

Además, aprovechó su reciente visita a Nueva York, para solicitar al Mandatario estadounidense que cumpla con su compromiso de legalizar a 11 millones de connacionales.

El pasado martes, López Obrador amagó con exhibir públicamente a los congresistas norteamericanos que se opongan a las reformas migratorias de Biden.

Fronteras y migrantes

- En el caso de la oleada migrante, se han roto todos los récords a pesar de que el Gobierno mexicano ha desplegado a miles de elementos federales para contener el flujo, principalmente en el sureste del País.

- Hasta octubre pasado, 28 mil 634 efectivos participaban en el "Plan de Migración y Desarrollo en las fronteras norte y sur", operado por el Ejército y la Guardia Nacional a lo largo de tres rutas migrantes: Pacífico, Centro y Golfo.

- Pese a ello, las autoridades estadounidenses han realizado más de un millón 540 mil detenciones de migrantes indocumentados en los límites con México, según registros de la Patrulla Fronteriza.