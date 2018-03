Culpan a maquinistas de sendos accidentes. Señalan vecinos negligencia de conductores

Estoy de acuerdo en que se deben de fijar al cruzar, sin embargo también he escuchado a varias personas decir que ya no pita el tren en los cruceros y pues como quiera eso alertaba a los despistados . Marisol Rivera, madre de familia

, Tam.- Luego de que en este mes de marzo se han suscitado dosen donde ha estado involucrado el, así como sendos automovilistas que no tuvieron la precaución de verificar las vías antes de cruzarlas, cualquiera que fuera la causa, es increíble no darse cuenta de la presencia de la máquina del, surgen algunas voces con nombre e identidad, que señalan que han presenciado negligencia en los maquinistas, la falta de señalamientos de parte de las autoridades y vigilancia vial.

Esto en el sentido de que en no pocas ocasiones al cruzar la mancha urbana de Río Bravo, las caravanas ferroviarias, no suenan la bocina al acercarse a cruces de calles.

“Estoy de acuerdo en que se deben de fijar al cruzar, sin embargo también he escuchado a varias personas decir que ya no pita el tren en los cruceros y pues como quiera eso alertaba a los despistados”, dijo la joven madre de familia, Marisol Rivera.

“Que pena de verdad, muy seguro el tren pitó ya estando muy cerca del crucero. Ningún padre pone en riesgo a su familia, a mi me tocó en el crucero de la Cuauhtémoc el tren no pitó. El crucero está en tan mal estado que no pasa más que a vuelta de rueda y el señor que estaba delante de mí, invadió carril porque ya estaba a unos 10 metros o menos y apenas y pitó. Yo me asusté tanto, pero yo si hice el alto. Mentira que el conductor del tren avisa con tiempo avisa cuando se le da la gana, debemos de estar alerta nosotros y no confiarnos”, asentó la joven trabajadora Deisy Cordero.

Por otro lado, Isabel Rosas, dijo que “en ese momento no se escuchó yo iba a cruzar por Smart y nos dimos cuenta porque ya estaba detenido; anteriormente ferrocariles tenían un semáforo que avisaba que venía el tren a una distancia y hoy ya no lo usan”, en alusión al accidente del pasado jueves por la mañana.