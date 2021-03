Culpan de acoso a entrenador de femenil en Sinaloa

"El entrenador Santiago Cibrián, del club Jimper FC, que desde hace años se ha visto involucrado en diferentes casos de acoso sexual, incluso acusaciones más graves, lo cual es lamentable ya que maneja niñas desde los 13 años, las cuales viajan a competir", se lee en el texto que se ha vuelto viral.

La acusación se acompaña de impresiones de pantalla de las conversaciones que Cibrián ha sostenido con diferentes jugadoras.

En algunos, les pide a las futbolistas que se graben videos haciendo ejercicios en específico bajo el argumento de evaluar su tonificación.

"Hazme ese 'paro', es más, que se te miren las piernas nomás así acostada, si no quieres que se te vea la cara", le pidió a alguna, de acuerdo a la denuncia.

Cibrian goza de cierto nivel de reconocimiento en el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol. En agosto del año pasado, cuando cumplió años, recibió felicitaciones desde la cuenta oficial de esa rama.

"Gracias por impartir el futbol", publicaron en esa ocasión.

Además, el Jimper FC no es desconocido para la FMF.

Recientemente la jugadora Karla Datzel Zazueta fue convocada a la Selección Mexicana Sub 15, según consta en una carta firmada por el director general deportivo, Gerardo Torrado.

"Es una vergüenza que una persona con bastante historial de acoso al cual le han salido a luz pruebas, testimonios, le sigan permitiendo representar a nivelEstado y manejar equipos de futbol femenil", sentenciaron en el perfil de metoosinaloa.

A raíz de la publicación, una joven compartió que ella y unas amigas suyas también fueron víctima de Cibrian.

"Ahora que veo las capturas de él con otras chicas no dudo que sea él, para ser honesta sigue escribiendo igual a hace 5 años que me mandaba mensajes, escritura muy mal y faltas de ortografía.

"A amigas muy, muy cercanas a mí las amenazaba por mensajes por llamadas, podría decir nombres de ellas, pero no me corresponde, espero que ellas se animen a denunciarlo porque tan segura estoy que les ha causado mucho daño hasta donde sé psicológico, espero que no físico, pero sólo ellas sabrán", expuso.