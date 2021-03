Culpan a Tamaulipas por falla en anticovid

El pasado viernes, la titular de la Secretaría de Salud tamaulipeca, Gloria Molina Gamboa y su homólogo nuevoleonés, Manuel Enrique de la O Cavazos, anunciaron que los lotes que llegaron el 7 de marzo no contaban con las condiciones climáticas idóneas.

Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, afirmó que la decisión de no aplicar 27 mil 480 dosis de vacuna Sinovac tomada por los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León es legítima pero atrasará la atención a adultos mayores.

"Ellos deciden que no se vacunen estas casi 4 mil personas, por el momento se atrasará un poco, desde luego cuando lleguen nuevos embarques se les darán vacunas", dijo el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Hace una semana, Molina Gamboa explicó que Tamaulipas recibió 22 mil 800 dosis de Sinovac con temperaturas de 13 y 12.6 grados centígrados. Manuel Enrique de la O informó que 4 mil 680 de las 33 mil 480 dosis no cumplieron con las estipulaciones marcadas en la guía de vacunación.

De acuerdo con la guía técnica para la aplicación de dicho medicamento, el transporte de la vacuna deberá realizarse en condiciones de red de frío entre +2 °C y +8°C y su almacenamiento debe efectuarse en unidades de refrigeración del programa de Vacunación Universal a temperatura de +2°C a +8°C.

La secretaria tamaulipeca registró que en la entrega hecha el pasado 7 de marzo, a las 21:40 horas, las cajas arribaron con mediciones que oscilaban entre los 13 grados centígrados, de acuerdo a termómetro de vástago, y 12.6 grados centígrados, en la medición del aparato data logger.

Gloria Molina detalló que el acta del estado de las vacunas fue enviada al comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Oscar Luis Terán Lara. Este organismo notificó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El 9 de marzo, el coordinador de las Brigadas Especiales de Tamaulipas, coronel médico Humberto Carrasco Vargas, informó que la condición de termoestabilidad de las vacunas son de 25 grados centígrados por 14 días o hasta 37 grados centígrados durante 5 días, por lo que las vacunas podían aplicarse.

"Si bien la Federación ha decidido que se pueden aplicar a las personas, la Secretaría de Salud se deslinda de toda responsabilidad de los efectos que esta vacuna puede ocasionar en quienes se han aplicado", dijo Molina Gamboa.

La Brigada Correcaminos en Tamaulipas está integrada por Carrasco Vargas, el delegado de programas sociales José Ramón Gómez Leal, la subdelegada federal, Elizabeth Hernández, y el personal adscrito como Servidores de la Nación.

El subsecretario Hugo López Gatell mencionó que los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) e instituciones militares en territorio tamaulipeco pueden aplicar las dosis de Sinovac. También comentó que podrían trasladarse a otras entidades.

DECISIÓN LEGÍTIMA

"...respetamos mucho a nuestros colegas secretario y secretaria de salud y si ellos están expresando esta preferencia de que los nuevoleoneses y tamaulipecos no se vacunen por ahora, por lo menos la cantidad de dosis que prefieren no utilizar es una decisión legítima. El país entero está ávido de vacunas, no tendría sentido rechazar, desperdiciar vacunas que están en perfecta capacidad de uso", dijo López Gatell.

Antecedentes

* El pasado 10 de marzo los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León revelaron que 27 mil 480 dosis de la vacuna de la firma Sinovac llegaron sin condiciones de enfriamiento a sus estados.

* En el caso de Tamaulipas 22 mil 800 vacunas Sinovac llegaron con temperatura de 13 y 12.6 grados centígrados, reveló la titular de la Secretaría de Salud tamaulipeca, Gloria Molina Gamboa.

* Las condiciones óptimas del antídoto deben ser temperaturas ultracongelantes de hasta 80 grados centígrados bajo cero, de otra forma, se corre el riesgo de que las moléculas del fármaco varíen por el calor y pierdan efectividad o produzcan efectos. adversos.