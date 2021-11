Culpan a Pandemia por crisis en transporte

La situación fue crítica y apenas inicia la recuperación, sin embargo no pudieron hacer las renovaciones de vehículos.

Martín Flores Garrido quien es líder de la Unión de Concesionarios y Bases del Transporte Público en el Sur de Tamaulipas, quién señala que el golpe fue duro para el sector transporte.

"Tamaulipas ha caído mucho en cartera vencida en cuestión de créditos automotrices, el sur ha caído en mucha cartera vencida, es lógico, no hay ingresos no hay pasaje, no hay aumento a la tarifa del transporte público", señaló.

Explicó que muchos concesionarios antes de la pandemia sacaron carros nuevos de agencia porque quisieron modernizarse y hoy no pueden pagar ya que la pandemia sanitaria les vino a echar abajo todos sus planes.

"Al menos podemos hablar de aproximadamente 800 carros de agencia los que han sido devueltos en lo que va de la pandemia, situación que afecta a los más de diez mil concesionarios públicos, choferes, sus familias y sectores que de manera indirecta se beneficiaban con esta rama productiva", finalizó.