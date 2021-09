Culpan a estación de servicio vender gasolina adulterada

"Quiero manifestar mi inconformidad y denunciar a gasolinera que se ubica sobre la Francisco I. Madero a un lado de la fábrica Valeo... ya que también están empezando a vender gasolina adulterada con agua" a decir del inconforme.

"El día jueves 23 del presente por la mañana fui a cargar gasolina a dicha gasolinera y les aclaro tengo como un año que solamente cargo en esa por que le tenía confianza y más con lo que sucedió con" otro establecimiento que levantó polémica.

Refiere que tuvo conocimiento que "gasolina de mala calidad dañó varios vehículos" por lo que permaneció fiel a la ubicada en Madero y Río Grande, pero en esa ocasión "cargué gasolina como de costumbre y posteriormente me dirigí a mi trabajo por lo que a la altura de la empresa Trancas (brecha 115), mi camioneta repentinamente no respondía le aceleraba y no avanzaba, por lo que la apague y la prendí y empezó a fallar y camino un poco y a varios metros volvió a realizar lo mismo y así me trajo hasta llegar a mi trabajo, por lo que en la tarde se la lleve al mecánico quien hoy me dijo que la falla era por que en el tanque de gasolina tenía agua y que por eso tenía la falla".

Al acudir a reclamar "me deja ver que no era el primero que me vi afectado con gasolina revuelta o adulterada con agua, ya que ellos mismos me lo confirmaron que ya habían ido varios clientes a reclamarle", lo que aumentó sus sospechas.

Reyes Robledo, puntualizó que esa gasolinera como en otros casos, realiza rifa de premios, lo que hace más atractivo el cargar combustible ahí.

Para concluir, aseveró "espero que autoridades correspondientes realicen una investigación y la sancionen por vender gasolina adulterada con agua, por lo pronto gaste mas de 1 mil 500 pesos a causa" del combustible de mala calidad.

Bidones con gasolina transpiran, evidenciando presencia de agua en gasolina.

Personal de establecimiento señalado, niega afectación en calidad de carburante.