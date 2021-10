Culpan a Calderón de ´herencia maldita´

En un mensaje publicado en redes sociales, Monreal sostuvo que Calderón dejó una herencia maldita por su decisión de declarar la guerra al narcotráfico y firmar el acuerdo de seguridad bilateral Iniciativa Mérida con Estados Unidos.



"En 2006, la torpeza de Felipe Calderón como presidente de declarar la guerra al narcotráfico, nada más lo grave del asunto, un presidente de la República declara públicamente la guerra frente a los ojos del mundo, frente al País y frente a toda una sociedad, y sobre todo frente al crimen organizado (...) como Estado rector lo que debió es de haber hecho que imperara la ley, el respeto, (...) no permitir la portación de arma ilegal, las organizaciones de crimen, no pactar, no acordar, todas esas cosas que se dicen", expresó.