Culpables meseros

Tras un año 8 meses de batalla legal, los 3 meseros involucrados en la muerte de un individuo cuyo cuerpo pensaban tirarlo envuelto en bolsas de basura, un tribunal de enjuiciamiento los declaró culpables, a dos de ellos por homicidio calificado y a un tercero solo por encubrimiento.

Desde el 19 de febrero, cuando fueron detenidos Ángel Antonio, David y José Alfredo se inició una batalla jurídica en la que se enfrascaron fiscales y defensores.

Hubo errores y aciertos, tanto de los fiscales, como de los defensores, pero al final fueron las pruebas que presentó la fiscalía las que predominaron al grado que el tribunal de enjuiciamiento consideró que eran bastantes y fehacientes para considerar que Ángel Antonio y David eran culpables del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de José Guadalupe Soriano Salazar.

Mientras que José Alfredo, solo fue declarado culpable del delito de encubrimiento.

En el caso de éste último, en principio también estaba siendo imputado por homicidio imprudencial, pero su defensor Marcelo Olan Mendoza logró mediante argumentos legales desvirtuar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y de imputado por homicidio calificado, lo colocó en simple encubridor.

En tanto que los defensores de los otros dos Graciela Uvalle Romero y Odilia Méndez Reyes, no lograron su objetivo y sus defensores quedaron como culpables del delito por el que pueden alcanzar una penalidad de 20 a 50 años.

José Alfredo, a través de su defensor, alegó que él se encontraba en Tampico, cuando uno de los homicidas le llamó para decirle que habían matado a un individuo y que se viniera a Reynosa para que los ayudara.

"Supo del crimen, porque le dijeron, pero no estuvo en el lugar cuando se cometió; por no denunciar a las autoridades el hecho criminal, se le ubicó en la conducta del encubridor y no de coparticipe", explicó el defensor.

Mientras que el fiscal, aceptó esa versión y solicitó la reclasificación del delito y con ello fortaleció las pruebas contra los otros dos.

Pensaban que la invalidación de unas pruebas que se obtuvieron de manera ilegal, en un principio, les favorecería, pero no fue así, porque la fiscalía en el curso del proceso y ya en el juicio corrigió fallas y aportó testimoniales que hundieron a los homicidas.

Bajo ese contexto, el tribunal de enjuiciamiento fijo el 7 de septiembre a las 12:00 horas para la celebración de la audiencia en donde se daría a conocer la penalidad con que se sancionará la conducta delictiva de los tres enjuiciados, así como el monto que tendrán que pagar para la reparación del daño.

Los fiscales se mostraron conformes con la decisión del tribunal de enjuiciamiento al término de la audiencia.

Las defensoras de Ángel Antonio y David planeaban la reacción, tras escuchar el fallo en contra de estos.