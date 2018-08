Culpable de 8 cargos el exjefe de campaña de Trump

Alexandría, Virginia

Paul Manafort, quien dirigió durante meses la campaña electoral del presidente Donald Trump, fue declarado culpable el martes de ocho delitos financieros, en la primera victoria judicial de la pesquisa del fiscal especial sobre colaboradores del mandatario.

El juez declaró juicio nulo en otros 10 cargos en los que no hubo acuerdo del jurado.

El jurado anunció su decisión después de deliberar durante cuatro días sobre los cargos de evasión fiscal y fraude bancario que pesaban sobre Manafort, que dirigió la campaña electoral del mandatario durante un periodo crucial en 2016, cuando Trump logró la candidatura republicana y lo ratificaron en la convención del partido.

Manafort, que parecía jovial al principio de la audiencia debido a los indicios de que el jurado tenía dificultades en las deliberaciones, se concentró intensamente en el jurado cuando el secretario leía los cargos. Miró fijamente hacia la mesa de la defensa y luego hacia arriba inexpresivamente cuando el juez terminaba de agradecer al jurado.

"El señor Manafort está decepcionado de que el jurado no lo absolviera o no hubiera estado en desacuerdo en todos los cargos", dijo el abogado defensor Kevin Downing. Manafort está evaluando todas sus opciones, agregó.

El jurado declaró a Manafort culpable de cinco cargos de presentar declaraciones fiscales falsas sobre decenas de millones de dólares en ingresos por consultoría política en Ucrania. También fue encontrado culpable de no declarar en 2012 que tenía cuentas bancarias en el extranjero y de dos cargos de fraude bancario en el que lo acusaron de mentir para obtener créditos por millones de dólares al agotársele sus ingresos por consultorías.

El jurado no pudo alcanzar un veredicto en otros tres cargos sobre cuentas en bancos extranjeros y las imputaciones restantes relacionadas con fraude bancario y asociación delictuosa.

El resultado, aunque no fue el veredicto de culpable de todos los cargos como la fiscalía pretendía, prácticamente garantiza que Manafort pase algunos años en la cárcel. También parece mostrar la capacidad del equipo del fiscal especial Robert Mueller para convencer a un jurado no obstante las críticas partidistas, incluidas las de Trump, a las investigaciones.

Se deslinda presidente de veredicto

El presidente estadunidense Donald Trump se deslindó ayer del veredicto de culpabilidad por acusaciones de fraude bancario y de mentir a las autoridades contra su exjefe de campaña, Paul Manafort, a quien llamó una "buena persona".

"Paul Manafort es una buena persona... Esto no me involucra, pero aún así siento que es muy triste lo que ha pasado. Esto no tiene que ver con colusión rusa. Empezó como colusión Rusia... esto es una cacería de brujas que termina en desgracia", dijo.

Trump, quien hizo las declaraciones en comentarios a reporteros durante una visita a Virginia del Oeste, evitó hablar en detalle de otro proceso legal, la declaratoria de culpabilidad en Nueva York de su exabogado personal, Michael Cohen.