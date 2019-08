Culpa ONU a México por desaparición

Cd. de México.

En una resolución sin precedentes para México, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición forzada en un caso particular.

Se trata de la desaparición de Christian Téllez, de quien tras ser detenido por policías municipales en Poza Rica, Veracruz, el 20 de octubre de 2010, nunca más se supo de él, aunque su pareja presenció los hechos.



"El Estado mexicano es responsable de las desapariciones forzadas que cuentan con la participación de las autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos de crimen organizado", explicó el sistema de Naciones Unidas.



El Comité de Derechos Humanos, conformado por 18 expertos, sostuvo que todas las personas tienen el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y el acceso a recursos judiciales efectivos.



"México ha violado todos esos derechos en el presente caso", señala el Comité en un dictamen hecho público este miércoles.



"No se practicaron a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables".



Tres policías municipales involucrados en los hechos, así como sus superiores, fueron arrestados por supuestos vínculos con Los Zetas.



"Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado", expresó Hélène Tigroudja, miembro del Comité.



El caso fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos por la organización I(dh)eas, ya que México no ha ratificado la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), especializado en el tema.



"Ir a la ONU es gritar fuerte, es que todo el mundo sepa lo que le hicieron a mi hijo, a mi familia", consideró María Eugenia Padilla, madre de Christian, según un comunicado de I(dh)eas.



"La desaparición de Christian ha destruido a mi familia, la ha separado, por eso a veces estoy bien y otros días me caigo, lo que me levanta y me da fuerza es el querer volver a abrazarlo".



En el pasado, el Comité de Derechos Humanos ya se había pronunciado sobre casos particulares de desaparición de personas, pero en otras partes del mundo, nunca por un hecho ocurrido en México; en el pasado también se pronunció por la tortura que sufrió la periodista Lydia Cacho.



Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas, consideró que el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos, después de cuatro años de litigio, durante los cuales el Estado mexicano negó los hechos, sienta un precedente histórico.



"Exhortamos a la autoridades del Gobierno federal a garantizar el cumplimiento efectivo de esta decisión", dijo.