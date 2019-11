Culpa Evo a OEA de crisis en Bolivia

Ciudad de México.

El expresidente de Bolivia Evo Morales criticó la posición de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la crisis en su país.

"La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica", dijo en conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México.

"La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, está al servicio del imperialismo. Habría que cambiarle el nombre en lugar de Estados Americanos a Organización de los Estados Americanos del Norte".

Morales afirmó que intentó comunicarse con Luis Almagro, secretario general de la Organización, sin obtener respuesta.

Ayer, Almagro aseguró que el ahora expresidente de Bolivia había sido quien incurrió en un golpe de Estado al intentar "robar" las elecciones.

"Sí que hubo un golpe de Estado en Bolivia, ocurrió el día 20 de octubre, cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo de Evo Morales en primera vuelta", dijo el secretario de la OEA, quien en años previos había evitado criticar la aspiración reeleccionista de Morales.Confiaba en continuidad Morales consideró que la continuidad hubiera sido muy importante para el desarrollo de su país.

"Bolivia tiene estabilidad por la continuidad y el pueblo así lo entendió, por eso ganamos en la primera vuelta", dijo.

Por ello, criticó la autoproclamación de Jeanine Añez como Presidenta de Bolivia.

En la conferencia, el expresidente pidió a los oficiales no mancharse con la sangre del pueblo.

Aseveró que él nunca pidió al Ejército que se metiera a las calles.

Manifestó que esto es un problema de clases porque es indígena y reiteró que le ofrecieron 50 mil dólares a un miembro de su seguridad para que lo entregara.

VISA HUMANITARIA

El expresidente de Bolivia Evo Morales recibió una visa humanitaria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), confirmó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Quiero compartirles que en el ámbito de nuestras responsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ya le otorgó una visa humanitaria", dijo.

"Como lo hemos estado haciendo con algunos de los migrantes, él ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar legalmente en nuestro País".

En entrevista, Sánchez Cordero comentó que también se dio visa humanitaria a los dos ex funcionarios del Gobierno boliviano que llegaron con el exmandatario.

Se trata del ex vicepresidente Álvaro García, y la ex Ministra de Salud, Gabriela Montaño.

"¿No viene con su familia?", se le preguntó a la funcionaria.

"Ahorita todavía no ha llegado su familia", respondió.

"¿Pero va a venir?", se le insistió.

"Seguramente sí", dijo.

Tras encabezar un evento en la Segob, la Secretaria confirmó que hasta el momento Morales no ha solicitado condición de refugiado.

"Ahorita únicamente tenemos visa humanitaria y él nos dirá si quiere solicitar el refugio o no, no sabemos, todavía no sabemos", aseveró.

Huésped Distinguido´

>El expresidente boliviano Evo Morales fue nombrado 'Huésped Distinguido' de la Ciudad de México en un acto encabezado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Saludo esta distinción, esto es para Evo pero principalmente para mis hermanos y hermanas", expresó Morales, al tiempo que se pronunció por un dialogo nacional para lograr pacificar a Bolivia.

"Lo recibimos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del Gobierno de la Ciudad de México en su carácter de asilado en nuestro país después de un Golpe de Estado en su país en donde fue obligado a renunciar a la Presidencia", dijo.

"Esta posición clara es la reivindicación de la mejor tradición de México en su política internacional (...) esa tradición es uno de los timbres de orgullo de México".

"Es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede y es un placer que sea un huésped distinguido de la Ciudad de México", dijo.