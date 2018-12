Culpa AMLO a ´neofascistas´

Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que no asistió al funeral de la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle debido a la campaña en redes sociales que buscó responsabilizar a su Gobierno del accidente aéreo.

Durante su conferencia matutina, el mandatario explicó que ése fue el origen de las manifestaciones de rechazo lanzadas anteaayer contra la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien estuvo en la ciudad de Puebla como su representante.

"No me gusta andar por las ramas, ayer (el martes) había un ambiente exprofeso que crearon los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría, que actúa de manera muy mezquina. Sí hay un grupo muy mezquino que en redes sociales empezó ayer a hablar de la responsabilidad del Gobierno que represento.

"Para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación", comentó.

López Obrador dijo que se trata de un grupo de sus adversarios "conservadores", descontentos por su triunfo del pasado 1 de julio.

Además de ser hipócritas y corruptos, sostuvo, son mezquinos.

El Presidente también definió a los críticos de su Administración como "neofascistas" debido a que, dijo, siembran el odio.

Detalló que en su mayoría se trata de expresiones anónimas en redes sociales y hasta boots.

Sin embargo, precisó que que su Gobierno no reprimirá a sus adversarios.

A pregunta de los reporteros, López Obrador dijo que su Gobierno conducirá una investigación transparente, y no se ocultará nada sobre el desplome de la aeronave en la que murieron Alonso y Moreno Valle.

"Hay, de parte del Gobierno, el compromiso de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada, tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente, esta tragedia", refirió.

"Para que no haya ninguna sospecha, el Gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero, de reconocido prestigio, para que presente un dictamen que vamos a dar a a conocer al pueblo de México en su momento", prometió.

Asimismo, López Obrador descartó hablar en estos momentos de política, respecto a este caso, "no es el momento, no es tiempo, yo no lo estoy haciendo", y agregó que ya tuvo oportunidad de comunicarse con el papá del ex gobernador Rafael Moreno Valle, a quien expresó sus condolencias y recordó que hizo lo mismo hacia todos los afectados mediante un mensaje en redes sociales.

De esta manera reiteró el llamado a que "todo mundo se serene, que todo mundo se tranquilice, que actuamos con responsabilidad en general, de todas las acciones, de todos los grupos, de todos los partidos, de todas las clases, de todas las corrientes de pensamiento, hay que serenarnos, portarnos bien, todos a portarnos bien".

Aseguró que continuará con la agenda de trabajo que tiene programada y confió en que se aclare cuál fue la causa de esta tragedia, por lo que pidió no adelantar juicios y esperar a que se haga un trabajo de investigación serio, con absoluta libertad técnica independiente y poder aclarar todo.

Ante ello , dijo, "no voy a modificar ningún tipo de procedimiento: el que nada debe, nada teme y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer".