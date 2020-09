Culpa a productor de sufrir anorexia

Anahí reveló que un productor de Televisa fue el culpable para que ella siguiera el camino de la anorexia, hecho que la llevó incluso a pensar en el suicidio.

"Esto no lo he contado, una vez en Televisa, un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de ´A mil por hora´, que después fue Pedro Damián. Llega conmigo como a los 13 años y me dice: ´Oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no gordita´".

La también actriz confesó que uno de los momentos más críticos en su vida fue cuando formaba parte del grupo RBD y estaban de giras por semanas.

"Yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana y les decía: ´me quiero aventar por la ventana´. Me sentía muy sola. Cuando yo llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio que me daba estar sola".