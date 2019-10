Culpa a antecesores por cheques de cartón

Juxtlahuaca, Oaxaca.

Como lo ha hecho en otros casos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador culpó ayer a pasadas Administraciones, ahora por la entrega que él hizo de un cheque de cartón a dos comunidades de Guerrero.

Dijo que la burocracia dejada por los anteriores Gobiernos en la liberación de recursos le ha hecho pasar vergüenzas.



En un diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Juxtlahuaca, el Mandatario se refirió a los cheques que no han podido ser cambiados por los municipios que se beneficiarían con la subasta de bienes decomisados al crimen organizado.



"Se le entregan 40 millones de pesos a dos municipios pobres de la Montaña de Guerrero", expresó. "Yo hasta les entrego simbólicamente un cheque de papel.



"Pero pasan dos meses sin poder cobrar el cheque".



"¿Por qué? Porque faltaba una firma, porque así fue la herencia que recibimos, burocrática", afirmó. "No les importaba la gente, no estaba el Gobierno hecho para servir al pueblo, el Gobierno estaba hecho para facilitar el saqueo, para hacer negocios al amparo del poder público".



AMLO no precisó si ya se tiene la firma ni cuándo se entregará el recurso a los municipios guerrerenses.



Sin embargo, dijo que ante casos como ese, en Oaxaca los apoyos que otorgue el Gobierno federal se entregarán de manera directa.