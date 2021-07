Culmina rodaje

"Me siento muy agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor. Ha sido la experiencia más dura al estar lejos de todo y de todos los que he conocido, sintiendo dudas y soledad, pero también tanta libertad y perseverancia mientras llevaba al final. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte de lo que jamás pensé que sería".

La también cantante compartió su mensaje junto a una foto de sí misma sentada en el océano frente a una puesta de sol, simulando una escena del largometraje.

Fue en 2019 cuando se anunció que Bailey, quien forma parte del dúo musical Chloe X Halle, asumiría el papel de la Princesa Ariel en el filme de Disney, de acuerdo con People.

"Después de una extensa búsqueda, quedó muy claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una gloriosa voz para cantar, todas las cualidades intrínsecas necesarias para interpretar este papel icónico", dijo Rob Marshall, director de la cinta, en un comunicado en ese momento.

Lin-Manuel Miranda se desempeña como productor ejecutivo de la película, así como compositor de su música.