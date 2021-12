Cuitláhuac García es incapaz de cometer una injusticia: AMLO

"A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al Gobernador Cuitláhuac García, es uno de los mejores Gobernadores que ha tenido Veracruz en mucho tiempo. Veracruz padeció de muchos Gobernadores ladrones, después de mucho tiempo se tiene a un Gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie. Hay instancias legales, pero no se puede descalificar así, a la primera, al Gobernador en Veracruz ", comentó López Obrador.

Ayer, un juez de control dictó prisión preventiva contra José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y militante de Movimiento Ciudadano (MC), por su presunta participación en el homicidio de René Tovar, candidato emecista a la Alcaldía de Cazones, Veracruz.

Del Río, estrecho colaborador del senador morenista Ricardo Monreal, fue detenido ayer a las 8:20 horas en los límites de Veracruz con el municipio de Tuxtepec, en Oaxaca, cuando viajaba con su esposa e hijas.

Tras la detención del emecista, Monreal afirmó que esto es signo de abuso de poder en Veracruz, y exigió que pare el clima de persecución en ese Estado.

Por su parte, el coordinador de los diputados federales de MC, Jorge Álvarez Máynez, responsabilizó al Gobernador de Veracruz de abuso de autoridad por la detención de Del Río Virgen.

Y Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, advirtió que llevará a cabo los procedimientos necesarios para iniciar la desaparición de poderes en esa entidad.

Esta mañana, en conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió a las autoridades resolver el caso con apego a la verdad y dijo que le tiene confianza al Gobernador veracruzano.

"Le tengo toda la confianza y espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia, que resuelvan con apego a la verdad sobre todo, no sólo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos, y se resuelva, que haya justicia, eso es lo que pido.

"Pero no descalifico al Gobernador Cuitláhuac, le tengo confianza, y corresponde a una instancia hacer la investigación. Si esas pruebas no son contundentes, no son válidas, pues se va saber y se tiene que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado en el caso de que no existiera ningún delito", señaló.

López Obrador demandó no fabricar delitos a nadie y que no haya impunidad, pues al final la "verdad nos hará libres".

"Cero impunidad y también no fabricar delitos a nadie, no escudarnos que porque somos de un partido ya por eso no nos pueden hacer nada o tenemos fuero, si no legal, político, porque podemos acusar que nos están persiguiendo o hay lineamiento político. La verdad nos hará libres", finalizó.