Cuidará perro valiosas obras de arte

Sin embargo, parece ser el primero que será entrenado para detectar polillas y otras plagas que podrían dañar obras de arte valiosas en un museo.

"En realidad es un proyecto piloto, de prueba. No sabemos si va a ser bueno para hacer eso", dijo Katie Getchell, subdirectora del Museo de Bellas Artes de Boston. "Pero parece una buena idea intentarlo".



Ninguna tecnología es tan poderosa en la detección de aromas como las fosas nasales de los perros, que desde hace mucho tiempo emplean su nariz para olfatear, por ejemplo, explosivos, drogas, cadáveres, chinches, hormigas y cáncer, Una empleada del museo, Nicki Luongo, ha entrenado perros policía en su tiempo libre y recibió a Riley como mascota, dijo Getchell.



¿Podría Luongo entrenar a Riley para detectar insectos que tienden a comerse textiles y madera?, le preguntaron.



De ser así, sería otra defensa más contra las criaturas que pueden presentar una amenaza a largo plazo para las obras de arte.



De acuerdo con Pepe Peruyero, quien dirige una compañía de adiestramiento canino llamada Pepedogs, el plan del museo es completamente factible.



"Nosotros hemos podido entrenar perros para que detecten con precisión y de manera consistente todos los insectos con los que hemos trabajado", indicó.



En el caso del museo, Riley será entrenado para aprender aromas de bichos específicos, luego se sentará frente a las obras de arte cuando capte algún olorcillo. Entonces, los humanos podrían revisar las obras donde podrían estar ocultos los bichos.



Los visitantes no deben esperar ver a Riley deambulando por las exhibiciones.



Getchell dijo que el can hará su trabajo tras bambalinas, explorando áreas públicas sólo fuera del horario de servicio.