Ciudad de México

Después de que Britney Spears se registrara en un centro de salud mental la semana pasada para ayudar a lidiar el deterioro de salud de su padre, el abogado de Kevin Federline, expareja de la llamada "Princesa del pop", aseguró que el bailarín cuidará de sus hijos.

"Se informa que Kevin cuidará a sus hijos Preston, de 13 años de edad y Jayden, de 12, mientras ella sigue en tratamiento", dijo Mark Vincent Kaplan a Entertainment Tonight.

"Kevin felicita a Britney por reconocer que necesita dar un paso atrás y que está tomando medidas razonables para enfrentar su situación de manera responsable", agregó.

FAMILIA LE BRINDA SU APOYO

Lynne Spears, madre de la cantante, dedicó unas palabras de aliento a su hija.

"No importa lo mal que estén las cosas en este momento. No importa lo estancada que te sientas. No importa cuántos días hayas pasado llorando. No importa cuántos días hayas pasado deseando que las cosas fueran diferentes. No importa cuán desesperada y deprimida te sientas. Te prometo que no te sentirás así para siempre. Sigue adelante".

Sam Ashari, novio con el que lleva una relación de más de dos años, también dedicó un mensaje a la intérprete.

"No es debilidad, es un signo de fortaleza absoluta. La gente debería inspirarse en esto, al menos yo soy #stronger", escribió el miércoles.

El entrenador, de 25 años, acompañó su mensaje con una publicación de la cantante. "Enamórate de cuidarte. Mente. Cuerpo. Espíritu".

LA RECUERDA CON CARIÑO

En honor a #Woman CrushWednesday, la hermana de Britney, Jamie Lynn Spears, compartió una foto cuando era niña bajando de un autobús con la artista siguiéndola.

"Sí, ella tomó el autobús a casa conmigo después de mi primer día de clases porque ella es la mejor #WCW", escribió.

La estrella del pop, de 37 años, ha estado luchando para sobrellevar los problemas de salud que enfrenta su padre, Jamie.

TMZ afirma que su papá se ha sometido a dos cirugías para corregir problemas relacionados con sus intestinos y colon.

Recientemente se hizo el segundo procedimiento, pero aún sufre complicaciones de salud.