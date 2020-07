Cuidado: usan dióxido de cloro contra el Covid

El mal uso de las redes sociales combinado con el desconocimiento del contenido de los medicamentos ha provocado que personas adquieran el dióxido de cloro con la esperanza de combatir el Covid-19.

Adalberto Elizondo, coordinador jurisdiccional de Coepris de Reynosa, comentó que se rigen por medio de los dictámenes que les marca la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, siendo los encargados de regular el consumo de artículos para la salud.

"Nosotros hasta ahorita no tenemos una notificación en cuanto el consumo si es dañino o no, creo que a circulado eso en redes y verdaderamente tenemos que estar muy observante con la ciudadanía a que no se preste a una mala información sino hasta que este confirmado por las autoridades sanitarias federales", expresó.

Las autoridades de salud recientemente utilizaron la sustancia química en la campaña de limpieza y sanitización de transporte público y vehículos particulares, en el que Elizondo dio a conocer que solamente la aplican en las superficies y tiene una durabilidad de 28 días.

"Nosotros nos guiamos ante lo que nos manda la Cofepris para el consumo o retiro de sustancia y siempre nos dirige a lo que se pueda o no pueda estar en el mercado y en cuanto a la regulación el dióxido de cloro insisto es para la aplicación en superficies o de objetos", señaló.

El personal de Coepris de Reynosa están llevando a cabo rigurosas revisiones a los protocolos de salud en las farmacias y asimismo de la venta de los productos medicinales.