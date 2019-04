Cuidado: no desafíe caudal del río Bravo

El termómetro empieza a ascender y el calor ha llegado a la región por lo que las familias ya acuden a las orillas del río Bravo para darse un chapuzón... pero las autoridades hacen un llamado para que eviten hacer ese tipo de actividades ante los riesgos que existen.

Las autoridades cada año prohíben que se ingrese a nadar, incluso en el área del centro recreativo La Playita se han colocado anuncios de advertencia, pero pese a la información no se acatan las recomendaciones.

Las autoridades contarán con dos lanchas para hacer recorridos para no permitir el acceso y actuar en caso de algún incidente, que estarán en horarios de 8:00 a 19:00 horas, además de brigadistas voluntarios.

"Estaremos exhortando a los ciudadanos que no se metan al río Bravo porque es un área muy peligrosa más sin embargo no podemos ser quien prohíba que entren, pero estaremos vigilantes, si alguien se llega a meter es bajo su riesgo, les estaremos pidiendo que no lo hagan", dijo Federico Pérez Lozano, coordinador de protección civil local.

Las autoridades también hicieron el llamado para que los padres y madres, cuiden a los hijos, sobre todo cuando juegan muy cerca del río.

MAYOR VIGILANCIA

Lo días con mayor afluencia de visitantes son jueves, viernes, sábado y domingo por lo que se estará reforzando la vigilancia en los principales lugares como La Playita y centros recreativos que se verán abarrotadas durante el periodo vacacional.

Alrededor de 30 a 40 elementos diarios, estarán participando en las acciones de prevención y vigilancia.

Peligro

>Recomendaciones para no internarse a las aguas del río Bravo.

>Protección Civil ha habilitado dos lanchas para vigilar los lugares con mayor afluencia.

>Piden a los padres mantener especial cuidado de sus hijos.

OPERATIVO. Protección Civil ha desplegado dos lanchas para vigilar mientras conviven las familias.