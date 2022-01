´Cuetes´ disparan conflagraciones

"Nosotros tenemos registro del incendio en un vehículo provocado por pirotecnia, imaginamos que puede haber sido un incendio en casa, pero la gente no nos va a decir eso", informó el jefe de Inspectores de PC municipal y Bomberos, Said Salum Fares; dicha emergencia suscitó en la calle privada Unión entre Bachilleres y vías del ferrocarril de la colonia ampliación Bertha del Avellano al sur de esta localidad.

Cd. Victoria, Tam.- El uso irresponsable de artificios pirotécnicos ocasionó un incremento del cien por cien en incendios de zacatales y en solares baldíos, sin embargo, este domingo se registró además el incendio de un vehículo particular provocado por menores quienes jugaban con estos objetos, así como se sospecha de dos domicilios más por la misma causa.

Solo hasta el pasado viernes habrían sido decomisados entre 35 y 38 kilos de productos elaborados a base de pólvora de puestos callejeros y al interior del mercado Argüelles; PC Victoria continuará con estos operativos en colonias y fraccionamientos de la capital del estado como una medida para combatir la ola de incendios provocados por la pirotecnia, al menos, en lo que resta del período vacacional de Guadalupe-Reyes.

"Hasta ahorita el del carro fue comprobado que fue por los cuetes, el de las palmeras también sabemos que fue por los cuetes, pero ha habido dos casas que no sabemos por el momento si fue por los cuetes o no, no nos van a decir si están almacenando cuetes", Salum Fares invitó a la ciudadanía a denunciar los puntos en donde se comercializa este tipo de artefactos de manera ilegal, "hemos hecho operativos hasta en las redes sociales".

Normalmente se atienden a entre tres y cuatro incendios de zacatales diarios, sin embargo, con la presente temporada esto se han incrementado a entre ocho y nueve casos al día, "vamos a estar en operativo hasta que veamos que realmente ya se erradicó"; el jefe de Inspectores de PC municipal y Bomberos destacó que afortunadamente no han suscitado muertes trágicas o lesionados graves debido a la pirotecnia como las registradas este domingo en Reynosa, en donde cinco integrantes de una familia perdieron la vida en un incendio al interior de su domicilio ocasionado por estos artefactos.

Protección Civil y Bomberos advierten sobre uso irresponsable de la pirotecnia.