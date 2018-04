Cuestionan la versión de alumnos asesinados

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Jalisco, que encabeza Raúl Sánchez Jiménez, ha dejado más dudas que certezas en los familiares de los tres estudiantes de cine que fueron desaparecidos el 19 de marzo en el municipio de Tonalá y que, les dio a conocer, fueron asesinados y disueltos en ácido por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes los confundieron con miembros de un grupo antagónico.

El sábado 21, la fiscalía estatal informó a las madres de Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y de Marco Francisco García Ávalos que el resultado de la investigación indicaba que los alumnos de la Universidad de Medios Visuales CAAV fueron secuestrados, torturados, asesinados y disueltos en ácido.

Sin embargo, las mujeres se negaron a aceptar la versión de la autoridad al no tener los restos de sus hijos y al escuchar que se trata sólo de indicios.

Los familiares de los jóvenes prefieren seguir rezando por su pronta aparición y exigen a la autoridad que mantenga la búsqueda.

Precisamente los rezos los encabeza la madre de Jesús Daniel, una mujer de estatura baja, cabello largo negro y piel morena. Públicamente expone su fe en las manifestaciones públicas recientes contra la desaparición de los jóvenes, como aquella que se realizó el 24 de marzo último, cuando cientos de personas se reunieron en la Glorieta de los Niños Héroes, en Guadalajara, a la que renombraron "Glorieta de los desaparecidos".

En aquella ocasión, la mamá de Jesús Daniel tomó el micrófono y dedicó unas palabras a Dios, pidiendo la aparición con vida de los estudiantes.

Las otras dos mujeres (madres de Javier Salomón y Marco Francisco) hablaron ante los asistentes sobre la última vez que vieron a sus hijos.

El lunes 23, en conferencia de prensa, cuando la fiscalía presentó un video en el que explicaba cómo sucedieron los secuestros y los homicidios de los estudiantes de cine, se le preguntó a la autoridad cuándo habían informado a las familias los resultados del caso y si ellas habían aceptado lo expuesto.

El fiscal de Derechos Humanos de Jalisco, Dante Haro, quien además durante cinco meses también se encargó de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (área que desde el lunes 16 está a cargo de José Raúl Rivera) respondió que "las familias han sido comunicadas de manera directa (desde) la semana pasada. Conforme van saliendo los hechos, se van comprobando, se les ha dado toda la información de los operativos, de las personas (involucradas)".

También aseguró que las familias estaban conformes con los resultados de las indagatorias.

Haro expuso que prueba de ello es que "nos acompaña la licenciada Lina Gutiérrez, quien es la abogada de las familias (de las víctimas) y que, a final de cuentas, ella puede constatar los diferentes tratos y atenciones que se les ha dado".

Sin embargo, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, Jesús Medina Varela, dijo el jueves 26 a Proceso que "es falso" que las madres de los estudiantes de cine estén conformes con los indicios que les ha revelado la fiscalía.

"Las familias no están de acuerdo. En este momento no tienen en sus manos un dictamen científico. En este momento, hay que decirlo abiertamente, las familias no están de luto, no han vivido el duelo, y no han vivido el duelo porque no tienen un dictamen. Les han dicho que ya va a llegar, que ya casi lo tienen.

Continuó: "Cuando me refiero a un dictamen, es el que comprueba científicamente que las muestras de ADN (halladas por la policía) coinciden con las de sus hijos. Hasta este momento, ellos no las tienen en su poder; entonces, por eso es que el día de hoy desconocemos el resultado, porque todavía las familias no tienen pruebas de lo que se dijo en esa rueda de prensa".

Incluso Medina Varela, quien tiene contacto con los padres de familia, explicó que, pese a que la abogada de las víctimas estaba presente en la conferencia de prensa, como lo expuso Haro, los padres de familia desconocían el video que se mostró el lunes 23.

El líder estudiantil agregó que las víctimas buscarán apoyo de la ONU para que revise la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Jalisco.

El miércoles 25, ante las dudas que ha generado el caso, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que la carpeta de investigación de los tres estudiantes estaba puesta a disposición para que sea "revisada por más de un organismo nacional o internacional, para que pueda certificar que las evidencias y el conjunto de indicios con el que cuenta esta carpeta, efectivamente, corresponden a lo que sucedió y a la realidad".

Javier Salomón tenía 25 años, era originario de Mexicali; Marco y Daniel, ambos de 20, eran de Tepic y de Los Cabos, respectivamente.

Quienes los conocieron en la universidad afirman que "ellos siempre estaban juntos para hacer las tareas. Eran un grupito, siempre fueron solidarios. Salomón apoyaba con material y sus ideas; era amable. Daniel es de gran corazón y Marco era el gracioso y el bueno con la tecnología, incluso ayudaba a los profesores cuando un aparato no quería funcionar".





LAS INCONSISTENCIAS





Fuentes cercanas al caso dieron a conocer a este semanario que Gerardo y Omar, presuntos integrantes del CJNG y presuntos asesinos de los jóvenes, fueron capturados 15 días antes de la conferencia de prensa del lunes 23, en la que la autoridad también informó que ambos fueron vinculados a proceso durante la madrugada del domingo 22, por secuestro agravado.

Quienes conocen de la investigación, además, dijeron que a los detenidos les fue sembrada droga con el objetivo de mantenerlos en custodia 48 horas más, hecho que podría derrumbar el caso sobre ambos personajes por faltas al debido proceso.

Otra de las presuntas irregularidades que podrían detonar la libertad de los detenidos es que fue difundida públicamente la identidad de los procesados, pese a que la investigación está en curso. Por ejemplo, de Omar se dio a conocer que se trata de un rapero que se hace llamar QBA y que cobraba 3 mil pesos semanales en el CJNG por disolver los cuerpos de las personas que asesinaban.

Al respecto, se buscó una impresión del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Alfonso Hernández Barrón. Sin embargo, el director de Comunicación Social del organismo, Carlos Martínez Maguey, explicó que el ómbudsman estatal no se encontraba y que la posición de la comisión la daría el jueves 26 el primer visitador Javier Perlasca Chávez. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Proceso también solicitó una entrevista en la Fiscalía General de Jalisco para hablar con la jefa de su área de Investigación, Lizette Torres, sobre algunas inconsistencias en el caso. La petición fue hecha el miércoles 25. No obstante, la encargada de la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia, Cristina Díaz, rechazó la solicitud.

De igual manera se buscó a Dante Haro. Vía celular, el funcionario respondió que no estaba autorizado a dar entrevistas, pero comentó que su labor es estar al pendiente de las madres de las víctimas.





Las líneas de investigación

El 19 de marzo pasado los estudiantes del segundo cuatrimestre de la Universidad de Medios Visuales CAAV concluyeron la grabación de un cortometraje para la clase de montaje, tarea que debían entregar el 21 de ese mes.

El lugar donde grabaron es conocido como La Cabaña, finca que presuntamente era de Edna Judith, tía de Salomón, pero que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en realidad pertenece a Diego Gabriel Mejía.

Un mando del CJNG se enteró de que el capo rival pronto saldría del Reclusorio Metropolitano, por lo que ordenó vigilar la finca que se ubica en Ocotillo.

Cuando Marco, Daniel y Salomón y su novia Valeria, así como dos primas, una de ellas identificada como Alejandra –hija de Edna–, iban circulando por el nuevo Periférico, entre el kilómetro 19 y 20, a la altura del fraccionamiento Colinas de Tonalá, y se les descompuso uno de los vehículos, seis hombres armados –dos de ellos identificados como Salomón y Juan Carlos Barragán, "El Canzón"– los detuvieron.