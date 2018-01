Cuestionan su trasero

Ciudad de México

Ana Bárbara compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que está dando de qué hablar.

En la instantánea, la cantante aparece de espaldas subiendo una escalera, y acompañó la imagen con un mensaje de año nuevo.

“A la vida la veo como una montaña en la que nos toca subir de diferentes maneras, pero siempre hay que enfrentarla con una gran actitud y si se puede con una enorme sonrisa. [Para] adelante”.

Los seguidores de la intérprete escribieron numerosos comentarios en los que expresan su sorpresa por el tamaño de su trasero, y cuestionaron si la cantante se habría sometido a una cirugía.

“A mi no me engañas, tú te operaste las pompis ...jijiji te ves bien”, “Se operó porque no tenía nada de pompis”, son algunos de los comentarios.