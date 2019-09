Cuestionan si se casó con Vero

Ciudad de México

Yolanda Andrade volvió a dar de qué hablar sobre su matrimonio.

La conductora tuvo una entrevista con Javier Poza en su programa matutino en Radio Fórmula, donde habló de su matrimonio con una mujer "muy querida y reconocida de México".

Poza le cuestionó abiertamente si Verónica Castro era la mujer con la que contrajo nupcias en Ámsterdam hace algunos años.

La conductora respondió nerviosa que Verónica Castro desmintiera este hecho, pero nunca dijo abiertamente que la mujer en cuestión no era la protagonista de "La Casa de las flores".

Lo único que reveló es que la mujer con la que se casó era mamá de dos hijos; recordemos que Castro es madre de Cristian y Michelle.

"Me casé con una mujer maravillosa, divina...nos casamos en Ámsterdam porque nos amábamos tanto...ella no quería que se supiera, pero no tiene nada de malo en este momento de nuestras vidas...pero yo no puedo hablar de ella, porque es una figura pública y es muy famosa, entonces yo no puedo decir 'fulana' si a ella no le he preguntado", mencionó Andrade.