Cuestionan regreso virtual a las clases

Padres cuestionan ante el regreso virtual a clases este lunes, ya que no todos cuentan con las herramientas digitales y no se sabe exactamente cuál será la forma de trabajar.

De forma virtual con el programa "Aprende en Casa", los estudiantes de preescolar hasta preparatoria, deberán coordinare con los maestros para desarrollar actividades en torno al calendario escolar, aunque las autoridades educativas en Tamaulipas, no ha explicado la forma en la que se va a trabajar.

Por ejemplo la Escuela Secundaria Número 1 "José de Escandón", ubicada en la primera rotonda de las Fuentes, anunció este fin de semana, a través de redes sociales que regresarían de manera virtual, pero sin más detalles.

El texto dice lo siguiente: "como ya todos saben, se ha extendido el periodo de confinamiento hasta el 17 de mayo, 31 de mayo dependiendo de cada municipio y los casos de Covid detectados en cada uno, y Reynosa desafortunadamente se encuentra entre los municipios con mayor número de pacientes en el estado, por lo que suponemos que reanudaremos las actividades el 1º de junio, mientras tanto el próximo lunes 20 de abril habrá que reanudar las actividades en línea con los alumnos".

Ante el mensaje los padres de familia reaccionando preguntando sobre cómo van a trabajar y que la mayoría no tiene las herramientas necesarias.

"Pero sí deben de tomar en cuenta la situación en los hogares que no se cuenta con Internet, y aparte, si papá o mama están en casa por toda esta situación y no tienen trabajo", expresó una madre en la misma red social.

"Hay que tomar en cuenta que tenemos más hijos y también tienen clases en línea no contamos con computadoras necesarias para cada hijo, yo tengo 3 y dos están tomando clase de 8 am a 1pm tómenlo en cuenta los horarios", dijo otra madre.

"Más información sobre las clases línea ¿y como les van hacer para los que no tienen internet?, recalcó otra madres de familia.

"El ponerlos a ver vídeos no son clases por que los alumnos no entienden y se quedan con muchas dudas no están en una telesecundaria si van hacer clases en línea que el profesor este en vivo dándola", apuntó un padre.