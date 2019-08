Cuestionan plan sin reprobación

El nuevo sistema de educación donde ya no se va a reprobar en los grados de primero y segundo de primaria, solo busca cumplir en estadística, pero no los prepara para el futuro, dijo la psicóloga, Alejandra Rivera Ramírez.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó un acuerdo en el que se establecen puntos generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación y certificación en educación básica, como que primero y segundo de primaria se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente.

El acuerdo anterior, señalaba que para el primer grado de primaria el requisito mínimo para acreditar era cumplir con el 80 por ciento de asistencia y en segundo de primaria, los requisitos para acreditar, además de la asistencia, eran tener calificaciones aprobatorias en Lengua Materna y Matemáticas, entre otros puntos.

Para la psicóloga, se debe ser muy precisos de cual es el objetivo del gobierno, si cumplir solamente un estándar o una estadística, por lo que lamentó que se vaya aplicar ese nuevo modelo educativo.

"Parece ser que es el escenario porque si el objetivo es que los niños en una edad temprana logren desarrollar ese proceso de racionalización, de un pensamiento crítico, el ir a clases no estimula esas áreas cognitivas en cualquier estudiante, en cualquier niño, no lo estimula, es increíble este nuevo plan, no favorece es evidente a lo que es el desarrollo", dijo.

La psicóloga recalcó que hay un proceso de maduración y comprensión del razonamiento y las emociones, por lo que no es posible que en los dos primeros años donde inicia un proceso de aprendizaje nuevo, se vaya a tener ese tipo de modelo educativo, ya que en esos años se forma el carácter y en lugar de estimular se va adormecer la habilidad natural que se tiene como seres humanos.

"No es conveniente para lograr integrar toda la personalidad del niño completa, con sus emociones, con su capacidad de distinguir lo apropiado y lo apropiado, en mi punto de vista es bastante desalentador, estamos olvidando que nosotros formamos para el mañana, no es para la semana que viene, ni para el segundo año, formamos a menores para que sean jóvenes con pensamiento critico y busquen una profesión, no es posible desde el punto de visto humano, no es favorable a largo plazo ni a corto plazo", recalcó.