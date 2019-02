Cuestionan muerte de James Brown

Washington DC, Estados Unidos.

Al menos 13 personas que conocían al músico James Brown han pedido una nueva autopsia o investigación criminal sobre su muerte acontecida hace 12 años, reveló una investigación del canal informativo CNN.



Según el certificado oficial de defunción de Brown, el artista murió en 2006 por un ataque cardiaco y problemas respiratorios con 73 años.



Pero el propio médico que firmó ese certificado, Marvin Crawford, reconoció que tuvo sospechas durante largo periodo de tiempo de que el cantante murió en circunstancias sospechosas.



"Era un paciente que nunca hubiera predicho que pudiera tener problemas de corazón. Pero él murió esa noche, y yo me pregunté: ¿Qué salió mal en esa habitación?", expresó Crawford.



El canal de noticias comenzó a publicar el martes pasado una serie de documentales que pretenden investigar las dudas sobre la muerte de James Brown a través de testimonios de varias personas cercanas al entorno del artista.



Entre aquellos que dudan de la versión oficial de su muerte, la investigación cita a su representante, su viuda, su hijo y varios amigos y asociados que plantean preguntas serias sobre el fallecimiento de Brown y que solo pueden ser respondidas por investigadores forenses.



En la serie documental, que consta de tres partes, los periodistas entrevistaron a unas 140 personas.



La policía no abrió pesquisas criminales cuando Brown falleció, a pesar de que en las horas posteriores de su defunción el propio Crawford pidió una autopsia que una de las hija del artista, Tamma Brown, rechazó.



La investigación de la CNN comenzó en 2017, después de que una cantante de circo llamado Jacque Hollander llamara a un periodista para decirle que tenía información sobre la muerte de Brown.



Ella había trabajado con Brown como compositora en la década de 1980 y luego alegó que la violó.



Para enmarcar su indagación, los autores del documental recordaron la muerte de la tercera esposa de James Brown, Adrienne Brown, quien falleció mientras se recuperaba de una cirugía plástica.



Una amiga de Adrienne aseguró que en realidad la tercera cónyuge del cantante había sido asesinada, aunque no culpó a nadie.



En 2017, el detective que investigó la muerte de Adrienne compartió que una persona le informó que un médico había asesinado a Adrienne con una sobredosis de drogas.